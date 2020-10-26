Проиграли и политики, и избиратели. Проиграла вся страна. Такой результат выборов

Віртуальні кандидати

Місцеві вибори – можливість обрати реальну людину, сусіда, а не аватара. Але через зміни до законодавства, соціальні ліфти для місцевих активістів в багатьох громадах перетворилися на ярмарок прохідних місць в рейтингових партіях для аватарів місцевих феодалів.

Купівля франшиз одразу на декілька відомих брендів дозволила місцевим "господарям" розкласти яйця на прохідні місця одразу в декілька партійних кошиків.

Окремі віртуальні кандидати виявилися настільки зашквареними, що їх пообіцяли позбавити мандату одразу після виборів. Принаймні, такі обіцянки роздавав напередодні виборів в Ірпені пан Олександр Дубінський. Питання, як ці кандидати, яких він мав перевіряти, потрапили до списку, залишається відкритим.

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Частина виборців, схоже, результати "ярмарку вакансій" не оцінили та вирішили не приходити на дільниці.

Хоча, насправді, в кожній громаді були й достойні кандидати, яким довелося йти або у "хвіст" списків або висуватися від менш рейтингових партій. Щоб відшукати достойних, виборцям необхідно було включити критичне мислення та витратити час на дослідження всього списку кандидатів.

Судячи з того, скільки виборці проводили перед інформаційними стендами та у кабінках, більшість з них задавали собі питання "хто всі ці люди" занадто пізно для ретельного аналізу. А 63% виборців вирішили не приймати рішення взагалі.

Віртуальна кампанія

Можливо, через COVID-19, можливо, фокусуючись на активну інтернет аудиторію (більше 70% населення), або занадто сподіваючись на ефект бренду партії, частина кандидатів скоротили бюджет (хоча й не повністю) на масові гуляння, фарбування лавок та відкриття дитячих майданчиків.

При цьому останні два тижні не можливо було зайти в Інтернет, соцмережі або YouTube, не продивившись декілька географічно таргетованих реклам кандидатів.

Забудовники бомбардували роликами про боротьбу із забудовою. Корупціонери – про боротьбу з корупцією. Кожен кандидат намагався скористатися перевагами онлайн, щоб запропонувати виборцю свою віртуальну реальність.

Віртуальні виборці

Явка на місцевих виборах склала 37%.

В окремих громадах суттєво вплинути на результати могли "політичні туристи". Наприклад, на майже 8 000 виборців в Гатненській громаді – 1300 "прибульців" (16%). В Ірпінській громаді на більше ніж 50 000 виборців - 2600 "прибульців" (>5%). За попередніх даних про явку в Ірпінській ОТГ ~35%, 2600 виборців це вже 15% голосів.

В багатьох випадках перемога кандидатів на виборах залежала не від активності власних прихильників, а від пасивності (колишніх) прихильників конкурентів.

Одна з причин низької явки — розчарування.

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Розчарування, бо герої віртуального серіалу за сприйняттям виборців так і не стали реальними. Альтернативні партії та кандидати також не змогли довести реальність своїх щирих намірів.

Результат – попередні наміри проголосувати залишились в результатах соціологічних опитувань та фейсбук баталіях, а на реальні дільниці виборці не дійшли.

Реальні наслідки

Найрейтинговіші партії зробили ставки на технології, намагаючись мобілізувати виборця. На виборців, схоже, ці технології мали обмежений вплив, але й критичне мислення громадяни переважно також не включили.

Результат – програли і політики, і виборці. Програла вся країна, втративши шанс скористатися здобутками децентралізації для перезапуску країни "знизу".

Натомість місцеві феодали продовжать цементувати свою монополію на владу, маючи у розпорядженні ще більше ресурсів – сільськогосподарські землі, зростаючі місцеві бюджети та "пральні" у вигляді комунальних підприємств.

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