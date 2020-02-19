Протесты ФОПов и медийщиков на Банковой - признак кризиса власти

В Киеве на улице Банковой под окнами Офиса президента Украины проходит акция протеста предпринимателей, медийщиков, блогеров. Есть партийные флаги, если поискать, можно найти недавние заявления от политиков с призывами выйти на протест. Однако в реальности сам протест внепартийный - на него собрались люди с абсолютно различной политической позицией. И, в отличие от других подобных акций, эта может стать причиной больших проблем лично для президента Владимира Зеленского.

Для того чтобы понять почему, достаточно обратиться к социологии двухлетней давности, когда общество раскололось на примерно две равные части. Одни, в преддверии выборов говорили о том, что руководить страной могут люди с опытом ... руководства страной. Таковых по разным данным было от 42 до 45%. И те же 42-45% высказывались за полную перезагрузку правящих элит, утверждая, что во власти необходимы абсолютно новые лица.

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Именно эта часть, выступавшая за перезагрузку, стала основой "феномена Зеленского". Его базовая аудитория, его избиратель - это примерно 30% граждан, отдавших голоса за Зеленского-кандидата в первом туре. Значительная часть этой группы - те самые ФОПы, представители малого и среднего бизнеса, блогеры - одним словом городской средний класс. А 73% во втором туре - это уже протестное голосование, перетоки от других кандидатов, не прошедших в финал.

Таким образом, рейтинг президента, его способность влиять на процессы, напрямую связаны с ожиданиями его ключевой группы поддержки новой политики - условных голосов "первого тура". Эти люди не увидели последовательности, как и реализации их ожиданий.

Вместо, пусть болезненных, но резких реформ (они были готовы подзатянуть пояса), идет реализация, набившей оскомину политики "продержаться сегодня, а там как-нибудь". Подвижек в области реформирования системы, не перемены людей на постах, не перераспределения полномочий между ведомствами, а именно реформирование системы принятия решений, за редким исключением, пока нет.

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Вместо борьбы с коррупцией получаем тот же медийный шум, войну правоохранителей между собой и мизер результатов. Вместо ожидаемой реформы налоговой системы, данная сфера отдана на откуп тем же людям, которые ее "реформировали" с 2016 года.

Власть, правда, сделала один шаг - предложила "затянуть гайки". И ошиблась. Затягивание гаек базовый избиратель мог бы понять и принять в обмен на реальные планы переформатирования системы. Точнее, планы и шаги. Вместо этого, вначале предлагают кнут, а потом, выражаясь в логике министра экономики Тимофея Милованова, подумать о поддержке, например, ФОПов.

В области медиа идеи немногим лучше.

Создавая политические проблемы на пустом месте благодаря провалам в коммуникации, откровениями работников Кабмина, Офиса президента, в виде угрозы воспринимается медиарынок. И принимается решение тоже закрутить гаечки.

Это не работает, господа, поскольку есть прекрасная поговорка "нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая". Наладь коммуникацию, добейся выполнение законов (в том числе, в области СМИ) и не будет проблем с медийным полем.

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Но путь наступления на грабли, видимо, заманчив. Вместо исправления причин, породивших рост негатива в информационном поле, "люби друзи" нового президента решили закрутить гайки, порождая новую волну недовольства. На что они надеялись? На мазохизм медийщиков, которые выйдут с плакатами "ударь меня еще сильнее?".

Одним словом, инициативы властной команды последних месяцев слабо оправдали надежды базовой группы поддержки Зеленского. Люди готовы бы были подождать еще несколько месяцев, продлевая "кредит доверия", но наступление началось уже на них. И это вызвало логичную реакцию - негатив. И искать тут происки политических оппонентов не стоит - большинство собравшихся одинаково не воспринимает набившие оскомины фамилии политиков-пенсионеров. Причина - собственное желание наступить на грабли.

Это еще не протесты против - это предупреждение Зеленскому и "любим друзям" - дальше будет хуже. Базовый избиратель, на котором держится рейтинг, который дает устойчивость власти, готов уйти. Это те самые 30%. А перетоки - они и так убегут.

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Дальше, учитывая желание олигархических групп отыграть позиции, будет плохо - большой политический кризис и перезагрузка власти. Теоретически, из "войны с олигархами" можно выйти благодаря системе "бояре плохие", постепенно обновляя Кабмин и, по необходимости, перезагружая Раду. Но это возможно, если ты сохраняешь базовый электорат. А он сегодня тебе показывает желтую карточку.

И Зеленскому, равно как и его окружению, лучше будет услышать предупреждение. Потому что товарищи вокруг президента имеют власть лишь благодаря рейтингу лидера. Пилить дальше сук - больно будет падать.

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