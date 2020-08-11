Протесты в Беларуси: власть цепляется зубами. Ей есть, что терять

Ядро протестов в Беларуси - городской средний класс и молодёжь, много молодёжи. Небитое поколение. Которое уверено, если выйти и сказать "нет" - власть даст назад.



У власти, точнее её представителей, есть что терять. Они будут цепляться зубами.

Это база противостояния, которая не создаёт предпосылок для быстрых компромиссов.

Людей достаточно много. Не сотни тысяч, как кажется, но очень, очень много. НО - и это ключевое - они не организованы. Протесты не централизованы и не скоординированы.

При этом идея массовых сборов у избиркомов сработала даже без единого центра. НО кроме протоколов, нужна была скорость анализ и работа. Грубо говоря - первые результаты альтернативного подсчёта ДО результатов ЦИК. Этого не было.

Более того, досрочным голосованием, блокировкой интернета, хакингом стартового сайта платформы "Голос" власть существенно ограничила возможности данной системы.

Поэтому вечерние протесты - это просто протесты небитого поколения - молодёжи и городского среднего класса. Хаотичные, без целей, без координации, без общего планирования.

Потенциальные лидеры - избирательные штабы предсказуемо слились. Я не только о Светлане Тихановской и Марии Колесниковой, которые реально испугались последствий, но и остальных, которые, рассуждая о судьбах народа, не захотели лезть в мясорубку и брать ситуацию под контроль.

Кроме того, власть заранее на сутки закрыла некоторых представителей старой оппозиции, способных вести протесты. И, увы, не выпустит до окончания горячей фазы этой волны противостояния (сколько там, например, у Северинца "отложенной административки"?)

Будут ли протесты расширяться и станут ли они крайне опасными для Александра Лукашенко? Это покажет сегодня и завтра. Заводы Минска и крупных городов. Если выйдут работники этих предприятий, жители спальных районов (не новых кварталов для покупателя с деньгами, а районов общаг и социального жилья) - будет совсем другой баланс. Срок - двое суток. Или да, или нет.

Дальше власть на начальном этапе (до трёх недель) будет давить силой. Посадками (административная ответственность) штрафами, разгонами. Проявляющихся лидеров будут тянуть по уголовным статьям. Не всех. Некоторых. Показательно. Чтобы остальным стало страшно.

При этом сам протест доказал, что протестные настроения есть. Лукашенко (точнее система) достала многих. Ресурс протеста - около миллиона. Тот же самый городской средний класс. С семьями это около 1 млн. Много. И эти люди вне системы коммуникации власти и общества.

Оставлять такое количество людей "вне системы" невозможно - система ляжет. Давить = стимулировать эмиграцию = лягут планы развития экономики знаний - система и государство лягут (уже через 3-4 года).

Поэтому будет определённая трансформация. Скорее всего, с созданием "демократического заповедника" новой конституцией. Не демократии,а именно заповедника.

Например, партии с бОльшими возможностями "но без излишеств", немного свободы слова "но под контролем" и так далее.

Для такого формата нужны будут те, кто канализирует протестные настроения - "якобы оппозиционные партии новой формации". И тут, не удивлюсь, если мы увидим героев наших дней, которые успешно сливаются сегодня.

коммуникаторы со стороны власти. И тут мы увидим вчерашних чиновников, которые перед выборами 2020 и кризисом вдруг собрались и пошли "в бизнес". Они не взяли на себя токсичность сегодняшнего дня. Они будут коммуницировать.

Как-то так.

А пока брутальный силовой этап. Плохо и больно.

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