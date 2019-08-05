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05.08.2019, 07:00

Протесты в России: почему для Кремля оппозиция безопасна

Протесты в России: почему для Кремля оппозиция безопасна
политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии

Борьба - это не тогда, когда одни бьют, а другие терпят. Борьба - это когда отвечают ударом на удар

Нет уже сил слушать разговоры о том, что российская власть «была не готова к такому повороту». Или что «власть уже не власть, когда опирается исключительно на силу». Или что «вертикаль можно было укрепить, допустив оппозицию на выборы».

Все подобные тезисы — заблуждения, которым поддаются популярные колумнисты.

Власть – это монополия на насилие. Власть – это возможность начать войну. Власть – это возможность систематически подчинять волю одного воле другого с угрозой применения принуждения. Другими словами, власть – это всегда о силе и доминации.

Что произошло с российской властью после протестов на Болотной? На самом деле - ничего. Да, международный контекст определенно был другим (еще не было санкций, войны в Донбассе и незаконной аннексии Крыма), но сегодня мы видим, что на сакральности и стабильности власти протесты не сказались никак.

Нынешний протест российская власть душит вообще «на корню», потому что в ее понимании ему нельзя давать разрастаться. Нельзя давать оппозиции возможность стартовать в выборах. Это не сделает вертикаль власти в неправовом и недемократическом государстве крепче. Российскую власть и эту самую вертикаль куда быстрее и эффективнее убьёт серьезная экономическая стагнация или, например, политическая оттепель, но никак не избиение оппозиции.

Рассуждая о протестах в РФ, можно поддаться соблазну и сравнить их с событиями 2013-2014 годов в Украине, но надо сразу признать, что участи украинских и российских протестующих – кардинально иные. Президенту-беглецу Януковичу не удалось «закрутить гайки» и надавить на оппозицию так сильно, как это сегодня происходит в России, а потому в РФ задача протестующих в несколько раз тяжелее и опаснее. Но именно здесь и находится ответ на наш вопрос. Раз уж даже мы не сумели одержать победу мирно, при нашей-то «лайт»-версии авторитаризма, то россиянам нечего и надеяться на победу над оружием и насилием с помощью одних лозунгов и идей.

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Избиением оппозиционеров власть России намерена показать, что демократия в РФ - есть. Нелиберальная, но демократия. Да, демократия может быть нелиберальной, и это не оксюморон. Нелиберальная демократия — это свобода и безопасность для согласных, то есть, для «своих». А несогласным в таком режиме места нет. Точнее, либо они «не соглашаются» молча, либо исчезают. Кстати, среди российских элит в ходу термин «управляемая демократия», фактически обозначающий то же самое.

Российской власти удалось вполне ярко продемонстрировать наличие «нелиберальной демократии» в стране, тем самым выполнив поставленную задачу. Более того, с таким политическим раскладом все согласны. Иначе бы протесты продолжались и нарастали все сильней, как это когда-то произошло у нас. Но протесты в России, по вполне понятным причинам, не разрастаются. У оппозиции нет ни количественного преимущества, ни качественного - способности дать действенный отпор полицейскому произволу.

Российской власти за ее демонстративное варварство надо пожелать гореть в аду. Но одновременно нужно сделать все, чтобы российская оппозиция, - а точнее, ее жалкие остатки, - не «капсулировались» в мечтательных представлениях о «слабости власти» и «победивших протестующих», которые пострадали, продолжают страдать, и это страдание - святое, потому что это и есть борьба.

Нет. Борьба — это когда так, как было и есть в Украине. Это когда по тебе стреляют, и ты стреляешь в ответ. Когда ты не просто встаёшь после падения, а когда ты держишь удар и не даёшь себя уронить.

И неважно, что так тяжелее. Борьба – это всегда тяжело. И еще: не страдания делают борьбу святой, а гибель тех, кто продолжает бороться с врагом и своей жизнью платит за победу.

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Теги: антилиберальная демократия, оппозиция в россии, авторитаризм, власть в России, беспорядки в Москве
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