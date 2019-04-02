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02.04.2019, 14:43

Проценты реванша: Украина уступает в информационной войне

Проценты реванша: Украина уступает в информационной войне
дипломат, постоянный представитель Украины при Совете Европы

Украинским медиа впору задуматься - аудитория, на которую они работают, все более от них отдаляется (укр.)

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А тепер саме час вийти з нашої бульбашки і подивитися на країну через призму одного дослідження, яке оприлюднив Детектор-медіа наприкінці березня.

Відповідно до цих даних країна не зовсім така, якою ми її у своїй бульбашці собі уявляємо. І тенденції загрозливі, особливо щодо оцінок війни та залипання на російських медіа.

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Українським медіа час схаменутися – уявлення людей про реальність в ваших руках, ви значною мірою завели їх в нинішній стан, і при цьому люди вислизають з ваших рук і відвертаються від українського наративу.

Але головне інше – усі респонденти є нашими співгромадянами, з ними треба працювати, політику щодо них потрібно корегувати, щоб ось це «Україна – єдина країна» залишалося реальністю.

Війна за реальність триває. І ми маємо воювати жорстко, але розумно, спираючись на чітке розуміння реальності. Емоційна бравада, сліпота і образи - це шлях до поразки.

Далі просто цитати і цифри без оцінок. Одразу попереджаю, що це дуже великі цифри. Тільки прочитайте все і знайдіть в собі сили сприйняти ці дані:

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  • Якщо в лютому 2018 року 57% довіряли центральному телебаченню щодо війни на Сході України, то зараз – лише 39%. Також є тенденція до зниження частки тих, хто довіряє інформації з українських Інтернет-сайтів і соціальних мереж.
  • Відносно найвищі показники має «1+1», якому довіряють 24% жителів України. Утім, рік тому йому довіряли 35%.
  • 4% респондентів зазначили, що вони отримують інформацію про ситуацію в Україні і світі з російських телеканалів (у лютому 2018 року – 5%). Хоча, з одного боку, це значно менше, ніж українські джерела, але, з іншого боку, в абсолютному вимірі – це близько 1.3 млн. громадян України.
  • Загалом, кожен п’ятий українець, який активно «черпає» інформацію з соціальних мереж, робить це з російських соціальних мереж.
  • Простежується низький інтерес до телерадіопрограм, відеоблогів, які ставлять за мету боротися з фейками, інформаційними маніпуляціями та кремлівською дезінформацією.
  • За останній рік з 52% до 48,5% зменшилася частка тих, хто вважає, що війну першими почали сепаратисти і Росія. Частка тих, хто вважає, що війну почала Україна, становить 17% (проти 15% у лютому 2018 року). При цьому, кожен третій українець (35%) «не може визначитися зі своєю думкою» щодо питання, хто першим почав війну.
  • Також за останній рік з 43% до 38% стало менше тих, хто вважає, що в Криму і «ДНР» / «ЛНР» переслідуються українськомовні громадяни і патріоти. Натомість, з 10% до 15,5% стало більше українців, які вважають, що в Україні переслідуються етнічні росіяни і російськомовні громадяни.
  • 49,5% вважають помилкою заборону російських телеканалів (у лютому 2018 року – 44%), правильним кроком це вважають 32% (проти 37% минулого року). Не підтримують заборону окремих російських фільмів і артистів – 55,5% (проти 53% минулого року), підтримують – 27% (проти 29%). У випадку російських соціальних мереж 49% вважають такі дії помилковими (проти 46% у минулому році), вважають правильними – 29% (у лютому 2018 року – 30%).
  • Разом з цим з 33% до 38,5% зросла частка тих, хто вважає, що в Україні забагато прокремлівських пропагандистських ЗМІ.

(Джерело - блог автора)

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Теги: медиа, информационная война, пресса
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