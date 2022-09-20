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Псевдореферендумы российских оккупантов: почему сейчас и что будет дальше

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Псевдореферендумы российских оккупантов: почему сейчас и что будет дальше

политический аналитик Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива
20.09.2022, 17:47

Россия в панике прибегает к решению провести "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины

С 23 по 27 сентября оккупанты планируют провести псевдореферендумы о "присоединении к России" временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Почему сейчас

С одной стороны, решение провести "референдумы" на временно оккупированных территориях – немного запоздалая реакция на успешное контрнаступление Вооруженных Сил Украины в Харьковской области и более медленная, но однозначно уверенная, – в Херсонской.

С другой стороны, решение действительно авральное, но это значит, что:

- даже картинка "легитимности" уже не интересна самой России;

- силовое крыло (за большую жесткость, за мобилизацию, за ядерный шантаж) победило в этом случае на фоне раздора и дезориентации.

Для чего

Скорее – это для того, чтобы провозглашением аннексии этих территорий остановить контрнаступление Украины. Особенно в Луганской области. Там паника еще та поднялась – перспектива деоккупации абсолютно реальна. И Россия это прекрасно понимает, мрак пропаганды понемногу рассеивается на фоне потерь оккупированных территорий и нехватки квалифицированных кадров.

И это – основной триггер. Русские снимались с Кременной, Сватово и даже Старобельска. Потому что если бы хватило Украине сил пойти дальше сразу – они должны бежать еще быстрее, чем с Харьковской области.

Им нужно остановить ситуацию.

Сначала – политически: аннексия, попытаются втянуть в переговоры. Конечно, это ничего не даст. Для Украины это лишний повод двигаться дальше и потребовать еще большей поддержки.

Далее последуют новые военные методы:

– частичная (более вероятно) или полная (менее вероятно) мобилизация в РФ: контрнаступление Украины на "территорию России" будет адекватным для россиян оправданием. Остальные методы (скрытая мобилизация, наемники, заключенные) провалились.

- ядерный шантаж в новой форме: россияне могут объявить о размещении ядерного оружия на какой-либо из оккупированных ею территорий Украины. И тогда будут угрожать уже этим.

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запорожская область ядерное оружие Херсон оккупированная территория псевдореферендум референдум
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