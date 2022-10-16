Путин говорит о переговорах. Зачем эти призывы, если войну он не собирается останавливать

На пресс-конференции в Астане, где состоялся саммит руководителей Содружества независимых государств (СНГ), российский президент Владимир Путин заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной и не стремится к уничтожению соседнего государства.

О том, что нужно договариваться, говорят и другие российские чиновники, обвиняющие в срыве переговоров украинскую сторону.

Да, недавно к консультациям с украинскими парламентариями призвала спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. А когда получила отказ, объяснила это "внешним управлением" Украиной.

Зачем Владимиру Путину призывы к переговорам, если он явно настроен на продолжение военных действий? Здесь есть сразу несколько причин.

Первое – желание выглядеть "миротворцем" в глазах собственного электората. Россия, как заявляют ее представители, "никогда ни на кого не нападает – только обороняется". Вот и сейчас Кремль просто "принужден" был начать "спецоперацию", иначе бы на Россию напали позже – как в очередной раз сказал Путин на пресс-конференции в Астане. Ну а раз проявляется такое миролюбие, то, конечно же, его должны сопровождать и призывы к переговорам о мире.

Вторая – стремление успокоить партнеров России на "глобальном юге", о чем Путин также говорил на пресс-конференции в Астане. Он признал, что у Китая и Индии существует явная обеспокоенность из-за длительной войны. Это беспокойство можно было невооруженным глазом увидеть на встрече в Самарканде, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди публично заявил Путину, что сейчас не время для войны. И постоянные призывы российских чиновников к переговорам призваны доказать Пекину и Дели, что их озабоченность учитывают.

Третья – об этой, вероятно, самой главной причине, пишет российское оппозиционное издание Медуза. Его журналисты утверждают, что "Кремль хочет выиграть время и готовится к "полномасштабному наступлению" в начале 2023 года".

Владимир Путин не собирается отказываться от продолжения войны – а возможный режим прекращения огня надеется использовать для подготовки к новому наступлению. По его замыслу, за это время российской армии удастся подготовить мобилизованных россиян и как-нибудь восполнить потери в технике", – говорится в статье, посвященной этому не самому сложному плану российского президента.

При этом даже претворение в жизнь такого амбициозного плана сталкивается с нежеланием Путина потерять лицо. После попытки аннексии еще четырех украинских регионов Путин не может проявить даже тактическую гибкость. Любые переговоры с Украиной или Западом будут мгновенно завершаться после того, как Кремль потребует признания "российского статуса" Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Тупик

Владимир Путин, похоже, убедил себя, что он может самостоятельно менять границы других государств и присоединять к себе их территории, а мир с этим должен согласиться. Это и есть одна из его стратегических ошибок. Потому что сейчас он должен проявить тактическую гибкость, и чтобы усыпить бдительность Украины, согласиться с отводом войск или хотя бы с перемирием. Это как раз и позволило бы подготовиться к новому нападению.

Но поскольку любые соглашения возможны только при согласии с российской попыткой аннексии, никаких переговоров о прекращении войны не может быть. А без прекращения войны не подготовить армию для защиты оккупированных территорий и завоевания новых. Это и есть тупик. И этот тупик иллюстрирует, что все разговоры Владимира Путина о возможности переговоров с Украиной – не больше, чем слова.

Специально для Радио Свобода

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