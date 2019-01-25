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25.01.2019, 15:04

Путин и Мадуро: родство душ и общность судеб

Путин и Мадуро: родство душ и общность судеб
российский журналист, бывший секретарь Союза журналистов России

Путин категорически не способен понять, что проблемы Венесуэлы вызваны не "внешними силами", а застарелой неадекватностью самого режима Мадуро

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Сразу после того как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным президентом страны, Владимир Путин позвонил Николасу Мадуро и выразил ему всяческую поддержку. "Деструктивные внешние вмешательства грубо попирают основополагающие нормы международного права", - так охарактеризовал Путин события в Венесуэле, где состоялись массовые акции протеста под лозунгом "Да, мы можем!".

Еще более откровенно высказался замглавы МИД РФ Рябков, который стал пугать США тем, что их вмешательство в дела Венесуэлы приведет к катастрофическому сценарию, "который сотрясет основы той модели развития, которую мы наблюдаем в регионе Латинской Америки". "Дружескую нам Венесуэлу, нашего стратегического партнера мы поддерживали и будем поддерживать. Будем стоять, если хотите, в одном ряду с этой страной на страже суверенитета".

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Этот дружеский ряд режимов, в котором стоит режим Путина, хорошо известен: Янукович, Асад, Ким Чен Ын, режим Центральноафриканской республики. В этих людях и созданных ими режимах Путин чувствует родственные души, ощущает с ними политическое родство, смотрится в них как в зеркало и в них пытается, всматриваясь в их судьбы, угадать свою судьбу. Путин, например, не может не понимать, что масштаб его преступлений неизмеримо больше содеянного Януковичем. Поэтому и возмездие может быть намного более суровым, чем те 13 лет, которые определил для бывшего украинского президента суд Украины.

Вместе с Россией поддержали Мадуро Иран, Турция, Куба, Мексика, Никарагуа, Боливия. В поддержку Гуайдо выступили США, Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Великобритания, Косово, Грузия и президент Франции в личном качестве.

Внутри Венесуэлы расклад на момент написания данной статьи такой. За Мадуро армия (пока) и Верховный суд. За Гуайдо – парламент, бизнес, католическая церковь и, судя по опросам, абсолютное большинство населения. Местная католическая церковь еще 15 января выступила с заявлением, в котором осудила социалистически-коммунистический режим Мадуро и объявила его нелегитимным. Для бизнеса крайне левый Мадуро – смертельный враг, поэтому, как только Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, крупнейшие энергетические, финансовые и нефтяные компании прекратили иметь дела с Мадуро и переориентировались на лидера оппозиции.

Данные всех опросов дают вполне однозначный результат. По данным опроса, проведенного венесуэльским агентством Hercon, 79,9% зарегистрированных избирателей согласны с уходом Мадуро, 68,6% согласны с тем, что Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, а против этого выступают лишь 19,4%. Данные, полученные агентством Meganalisis дают еще более убедительную поддержку переходного президентства Гуайо вместо Мадуро: "за" выступают 84,2% опрошенных.

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Заявления Путина и его окружения о том, что события в Венесуэле – это результат внешнего вмешательства, не имеют никакой связи с реальностью, а отражают лишь те процессы, которые происходят в головах этих людей. Боливарианская революция с ее идеей "социализма 21-го века", затеянная Чавесом и продолженная Мадуро привела страну, являющуюся мировым лидером по доказанным запасам нефти (18% от всего объема мировых запасов нефти, в то время как у второй по этому показателю Саудовской Аравии – 16%, у России – 5,3%), к инфляции в 800% и к тому что десятки тысяч граждан вынуждены покупать предметы первой необходимости в соседней Колумбии.

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Курс на поддержку "братского режима" Мадуро уже начал сказываться на российской экономике. Сразу после заявления Гуайдо о создании правительства переходного периода рыночная стоимость Роснефти упала на 115 миллиардов рублей. Поскольку мудрый Игорь Иванович Сечин очень вовремя одолжил Мадуро 6 миллиардов долларов. Впрочем, на настроение сотрудников Роснефти эта потеря никак не сказалась. Пресс-секретарь Роснефти весело сообщил, что в этой Венесуэле каждый день на протяжении пяти лет происходит "большая жопа". Судя по поведению российской политической "элиты", эти люди прилагают немалые усилия чтобы засунуть Россию в то место, которое с такой элегантностью обозначил для Венесуэлы веселый пресс-секретарь Роснефти. Помешать этим людям мог бы народ России, но, к сожалению, лозунг оппозиции Венесуэлы "Да, мы можем!" россияне не в состоянии взять на вооружение...

(Опубликовано в блоге автора)

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Теги: нефть и нефтепродукты, протесты в Венесуэле, социализм, Роснефть, венесуэла, авторитаризм, латинская америка, Хуан Гуайдо
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