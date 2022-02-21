Путин играет в игру "переговоры". Сломать его схему можно, постепенно вводя санкции

Переговоры и компромиссы со стороны Запада не удовлетворят президента РФ Владимира Путина. Ему нужна только капитуляция. Что совершенно недопустимо для Украины.

Его тактика ясна: сначала он делает шаг к эскалации и заставляет западных лидеров добиваться переговоров, где снова выдвигает свои ультиматумы.

Затем переговоры закономерно проваливаются, Кремль заявляет, что Россию не слышат и не уважают, и делает следующий шаг к углублению напряженности.

После этого схема повторяется.

Каждые такие переговоры Путин использует для демонстрации "недоговороспособности" Запада и Украины. И ждет, когда на каком-то этапе у кого-нибудь сдадут нервы, и мы капитулируем.

Я считаю, что Запад должен найти пути для того, чтобы сломать эту схему. Нужно вынудить сам Кремль искать переговоры и договоренности. Ведь сегодня выглядит так, что западные лидеры просят Путина об аудиенции.

Выход я вижу только один: для перехвата инициативы нужно немедленно начать внедрение предусмотренных на случай вторжения санкций, но постепенно, начиная с самых слабых.

Каждую неделю должен вступать в действие один из пунктов санкционного пакета, пока Кремль не продемонстрирует реальную готовность к деэскалации.

Каждый день в Кремле должны думать не о том, как сломать Украину и Запад, а как ликвидировать последствия санкций, и какой их пункт будет введен в следующий раз.

Это не только сделает давление для РФ растянутым и постоянным, но и продемонстрирует готовность Запада полностью разрушить экономику России в случае агрессии.

Кремль понимает только язык силы. Так с ним и нужно говорить. И об этом я говорил с нашими западными партнерами на Мюнхенской конференции.

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