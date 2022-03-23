Путин – жертва собственной пропаганды. Цена которой жизнь одной из крупнейших стран Европы

С 24 февраля – дня первого после Второй мировой войны полномасштабного военного вторжения России в Европу – прошло более трех недель. И все более становится очевидно, что президент РФ Владимир Путин очень просчитался. Похоже, он искренне верил кремлевским пропагандистским сказкам о слабой украинской армии и готовности украинцев встретить русские войска с цветами.

Так же, похоже, он был совершенно не готов к такому жестокому международному ответу или к масштабу внутренней оппозиции его вторжению. Благодаря этим катастрофическим просчетам, у Путина нет хороших вариантов прекратить войну, грозящую ускорить геополитический упадок России как великого государства.

Постоянно увеличивающаяся международная изоляция России подчеркивает, насколько токсичной война сделала Россию. Санкции против России продолжают расти, мировые бренды спешат приостановить работу в стране. 16 марта Россию выгнали из Совета Европы. Также снова заговорили о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН, чтобы лишить РФ его нынешнего права вето или, возможно, даже полностью приостановить членство в организации.

Тем временем Международный суд – главный судебный орган ООН в Гааге (ICJ) – 16 марта вынес решение в пользу Украины, отклонив заявления Кремля о "геноциде" русскоязычных на востоке Украины и требуя от России немедленно прекратить военные действия против Украины.

Также в Гааге Международный уголовный суд уже приступил к расследованию российских военных преступлений, совершенных во время вторжения России в Украину. Это расследование будет подкреплено рекордным количеством видео- и фотодоказательств, а также рассказами о зверствах и незаконных приказах российского командования, предоставленных захваченными российскими войсками.

Пагубная ошибочная оценка Путиным вероятной реакции украинцев на вторжение РФ делает сообщение о том, что российский лидер в последние годы все больше отдаляется от реальности, очень реалистичным. Такую оторванность главы Кремля от реальности связывают с его бункерной изоляцией от мира во время пандемии COVID-19. Все это время он возлагался на "розовые" отчеты, предоставленные его ближайшим окружением, которые боялись говорить своему лидеру правду.

Путин ожидал теплой встречи и легкой победы в Украине. И это его самый дорогой просчет. Это было укоренено в его навязчивом отрицании существования Украины как отдельного государства и утверждении, что украинцы действительно просто русские ("единый народ").

Отказ президента России признать Украину отдельным государством показывает его приверженность догмам российского империализма XIX века. Именно это сформировало его убеждение, что украинская независимость — это временная историческая несправедливость, вызванная распадом СССР, событием, которое он назвал "гибелью исторической России".

Путин рассматривал вторжение в Украину как решающий шаг к "воссоединению" разделенных русских земель. Но такое мировосприятие абсолютно не совпадает с реальностью, с настроениями внутри Украины и недооценивает силу украинской национальной идентичности.

Далеко не приветствуя российские войска как освободителей, украинцы нанесли путинским захватчикам катастрофические потери. По оценкам за первые три недели войны потери российской армии составляют около 14 000 военнослужащих, а также сотни танков и огромное количество другой военной техники. Эти цифры быстро приближаются к потерям, которые понесла СССР за всю десятилетнюю афганскую войну.

В полном непонимании современных украинских реалий Путин таков не один. Практически ни один российский политик, академик или аналитик не понимает Украину. Они, кажется, попали в ловушку имперского мышления и отказались усвоить уроки 2014 года, когда первая попытка Москвы вторгнуться на юго-восток Украины была в значительной степени сорвана неожиданно сильной местной оппозицией.

Ситуация, в которой сейчас оказались путинские войска, значительно хуже, чем восемь лет назад. Начиная с 24 февраля, своим военным вторжением Россия уничтожила любые пророссийские настроения, которые, возможно, еще оставались в Украине после 2014 года.

Сегодня в Украине у пророссийских политиков поддержка незначительна. Поэтому любая попытка навязать кремлевскую марионеточную администрацию здесь не имела бы легитимности. Чтобы сохранить контроль над страной и преодолеть сопротивление населения, Путину нужно было развернуть около половины всей российской армии.

Путин ожидал, что Запад снова разделится по поводу вопроса войны в Украине и повторит ошибки 2014 года, введя слабые санкции. Однако на этот раз Запад стал единственным фронтом и принял одни из самых ужасных санкций, когда-либо вводимых. Наряду с правительственными санкциями сотни транснациональных компаний вышли из России и разорвали все связи со страной.

Западные страны не побоялись предупреждений России и продолжают давать Украине оружие. Благодаря этому Украина имеет возможность уничтожать колонну за колонной российской брони, в то же время во многих местах позволяя украинским силам полностью остановить наступление россиян.

После многих лет приверженности взаимодействию Европы с Россией, Германия наконец-то вышла за пределы эпохи "Ostpolitik" и отказалась от культа "Putinversteher" ("Понимающая Путина"). Берлин официально остановил российский газопровод Северный поток-2 и отменил предварительный отказ вооружать Украину. Лидеры Германии также пообещали снизить зависимость страны от российских энергоносителей.

Даже Китай демонстрирует признаки беспокойства по поводу российского варварства и, похоже, все больше не желает сближать связи с Россией. Нарушая традиционную дипломатическую поддержку Москвы, Пекин воздержался от голосования в Организации Объединенных Наций, осуждая вторжение.

Другой большой просчет Путина был по отношению к русскому народу. Нынешнее полномасштабное вторжение в Украину никогда не даст такого уровня внутренней поддержки, которое он получил после аннексии Крыма в 2014 году. Это до сих пор событие, которое поддерживает подавляющее большинство россиян.

В нынешней войне не хватает имперской романтики и бескровной привлекательности Крыма. Протесты внутри России уже очевидны и, вероятно, будут расти, поскольку масштабы потерь страны в Украине станут очевидны российской общественности.

В 1980 годах тоталитарный Советский Союз не мог предотвратить распространение информации о жертвах в Афганистане среди населения. Несмотря на подавление государственного контроля над российскими основными СМИ и недавнее закрытие многих флагманских международных социальных медиаплатформ, Путин постарается не дать обычным россиянам узнать истинную цену его войны в Украине.

Но Путин проигрывает и в информационной войне. Украина и ее международные союзники, включая киберколлектив Anonymous, продолжают взламывать российское телевидение и правительственные вебсайты с антивоенными лозунгами и кадрами российских зверств. Так все большее количество россиян узнают о военных преступлениях, которые Россия совершает в Украине, и это еще больше усиливает политическую нестабильность в стране.

Российский диктатор международный изгой, а репутация России как военной сверхдержавы пошла трещинами.

Путин еще некоторое время может продолжать разбивать украинские города, но неудачи в последние три недели дают понять, что у России мало шансов установить длительный контроль над Украиной.

Казалось бы, Путин попросту стал жертвой собственной пропаганды. Он выпил кремлевский Kool-Aid и считал, что его война на Украине будет имперским триумфом с минимальными затратами на внутреннем и международном фронтах.

Эти предположения оказались серьезными просчетами, которые будут тяжелой ношей для России в течение следующих десятилетий.

Перевод и перепубликация произошли с разрешения Atlantic Council. Оригинал

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