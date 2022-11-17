Путин не учится на ошибках: ЕС отвернулся от России. То же ожидает Индию и КНР

Ракетные обстрелы Украины 15 ноября – это уже не запугивание нас. Ведь Кремль понимает, что это бесполезно.

На самом деле президент РФ Владимир Путин пытается запугать мир продолжением разрушительной для мировой экономики войны.

Это ответ на окончательный провал собственной дипломатии на Генассамблее ООН и саммите G-20, где условия России были отвергнуты.

Это тоже сигнал, мол, либо война завершится на российских условиях, либо никак. И тогда экономический, продовольственный и энергетический кризис в мире будет только усугубляться.

В Кремле рассчитывают, что мир напугает рост бедности, голода и социального напряжения. И что это сделает самые крупные страны мира более уступчивыми.

Но Путин не учится на ошибках. Давление и шантаж уже привели к тому, что Европа окончательно отвернулась от России.

То же самое в ближайшее время может произойти с Индией, Китаем и другими ключевыми мировыми игроками, которые недавно пытались балансировать, и на которых сегодня давит Кремль показательными ракетными обстрелами Украины.

И когда им совсем надоест этот шантаж, они могут решить ускорить окончание войны другим методом.

Который Путину очень не понравится.

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