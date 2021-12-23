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Путин отказался давать гарантию, что не нападет на Украину. Чему вы удивляетесь?

Цей матеріал також доступний українською
Путин отказался давать гарантию, что не нападет на Украину. Чему вы удивляетесь?

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
23.12.2021, 16:43

Некоторые граждане Украины паникуют по мотивам очередного сеанса чревовещания президента РФ Владимира Путина

Во время сегодняшней, 23 декабря, пресс-конференции в Москве, президент России Владимир Путин не смог четко ответить на вопрос, гарантирует ли он, что РФ не устроит новое вторжение в Украину. Вместе с тем, он снова пожаловался на ракеты НАТО и заявил, что гарантии якобы должен давать России Альянс, к тому же "немедленно".

Ну, конечно, отказался. Он пугает весь мир войной. Хочет заставить договариваться с ним. Хочет, чтобы США поделили с ним сферы влияния. Хочет, чтобы ему выделили его заповедник русского мира.

Хочет гарантий, что НАТО не будет двигаться к востоку, а даже немного двинется на Запад. Разве что Аляску не хочет, чтобы вернули. Пока что…

И все это он требует, пугая коллективный Запад войной в Украине. И Запад идет с ним на переговоры только потому, что не хочет проверять, насколько он сумасшедший. И никаких переговоров с президентом США Джо Байденом не было, если бы США верили, что Путин только блефует и не готов нападать на Украину.

Разве в таких условиях Путин может гарантировать, что не нападет на Украину? Это разрушит все, за что он борется. После этого никто не будет отвечать на его звонки.

Потому не удивительно, что он этого не гарантирует.

Странно, если бы он пообещал. Это бы, кстати, выглядело подозрительно и заставило бы нас ожидать какой-то подвох.

А так – обычный себе Путин.

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владимир путин
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