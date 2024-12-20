Прямая линия Путина: основной эпитет – "цинично".

Начал с определения СВО (и около 800 000 утилизированных граждан его государства) как "движухи", чтобы россиянам не было "грустно и неинтересно". А убийства украинцев и смерть россиян заставляют россиян чувствовать себя лучше.

Далее задел экономику: как всегда, все не только нормально, но отлично. И мяса россияне потребляют вдвое больше, чем кто-либо другой. И по развитию обогнали Японию и Германию. Короче, традиционное представление "санкции только на пользу".

Почему 4,5 часа говорил? Это послание, прежде всего, для российских элит. Ведь чисто физически 4,5 часа даже слушать тяжело. А проговорить столько времени – надо иметь капитальное здоровье.

То есть, Путин этим демонстрировал, что он еще совсем не стар и не в маразме (хотя запинался, забывал слова, начал шепелявить – однако для 71 года это мелочи).

Да, выглядит подтоптанно. Но Путину за 70 лет, он перенес несколько пластических операций. И с учетом этого он находится в хорошей физической форме – еще многих переживет и плюнет на могилы. У нас нет оснований рассчитывать, что он в ближайшее время просто умрет и избавит нас от значительной доли проблем.

Это заодно окончательно дискредитирует регулярные скандальные заявления что "хороших русских", что некоторых украинских публичных лиц о "раке на последней стадии", "операциях", "отказе органов" или вообще "холодильнике с устрицами".

Конечно, Путин много говорил об Украине. О необходимости диалога и мирных переговоров. О том, что Стамбульские предложения, оказывается, были компромиссом, на который он готов был пойти, пока их не сорвали. Об учете "ситуации на земле".

Но ничего не было сказано о четырех областях. И это уже очевидно было для новой американской администрации: обозначение границ торга.

Вообще высказывания об Америке были очень осторожны. Путин, очевидно, действительно возлагает большие надежды на Трампа – что тот удовлетворит требования Путина во время мирных переговоров. На чем эти надежды основаны – сказать сложно.

Но не последнюю роль должна играть типичная самоуверенность всех диктаторов. Путин живет в изолированном мире, где он – самый умный, мощный, сексуальный, привлекательный...

И такому Путину кажется, что он легко обыгрывает Трампа. Хотя все же определенная нервозность просматривается: а вдруг ставки не сыграют даже несмотря на "Орешник". А договариваться с новой американской администрацией все равно придется.

Именно из-за опасений худшего варианта Путин и идет ва-банк: свирепыми мясными штурмами отгрызает как можно больше украинских территорий, пытается вытолкать ВСУ из Курской области, регулярно шантажирует Украину и Европу "Орешником"…

Но при этом специалисты заявляют, что экономика РФ может в любой момент в течение 2025-26 года коллапсировать. Скажем, из-за снижения цен на нефть. А без нефтяных денег Путин не сможет вести войну. И может лишиться власти.

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И мой вывод из всех заявлений Путина и избранных формулировок: он дал пас команде Трампа и ждет от нее конкретных предложений. Вот только от команды Трампа ежедневно поступают противоположные сигналы.

Поэтому Путину практически невозможно сориентироваться: какой же вариант будет выбран в итоге. К каким компромиссам его будут принуждать.

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