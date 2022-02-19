Путин принял решение о нападении на Украину. Надеемся, этого еще можно избежать

18 февраля, президент США Джо Байден выступил с речью, посвященной ситуации вокруг Украины. После консультации с союзниками он подчеркнул, что по его информации президент РФ Владимир Путин принял решение о нападении на Украину.

Байден еще раз отметил, что российские вооруженные силы оцепили Украину с нескольких сторон, и что в Москве планируют атаку на Киев.

Вопреки этому, президент США подчеркнул, что путь к дипломатии открыт, и призвал Россию пойти именно этим, а не военным путем.

На следующей неделе может состояться встреча между государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Но Байден подчеркнул, что этого не произойдет, если Россия все-таки совершит нападение на Украину.

Читайте также

Президент США подчеркнул, что все союзники Украины готовы ввести серьезные санкции против России, но США не будут посылать своих военных в Украину, даже если РФ нападет.

Украину будут защищать именно украинские военнослужащие. Вместе с тем нам могут увеличить помощь вооружением.

Насколько слова Байдена имеют фактологическую основу?

Очевидно, что президент США сделал свое заявление на фоне резкого обострения ситуации на Донбассе, которое является результатом действий Кремля: увеличилось количество обстрелов территории, контролируемой Украиной, со стороны оккупированных Россией территорий.

Читайте также

Глава террористических организаций ДНР/ЛНР Пушилин и Пасечник заявили об эвакуации населения, проживающего на территории ОРДЛО в Ростов. Более того, стало известно, что эти заявления террористы записали еще 16 февраля, до обострения ситуации на Донбассе.

То есть, Москва готовилась к этой эскалации. Это сценарий. Неудивительно, что его начало совпадает со временем окончания Олимпийских игр-2022.

Украинцы хорошо помнят о том, как заканчивались Олимпийские игры в Сочи в 2014 году. Тогда также говорили, что после окончания соревнований Владимир Путин может ударить по Украине. А в последние дни Игр произошло беспрецедентное насилие над украинцами на Майдане Независимости в Киеве.

Очевидно, что за этим насилием стояли Россия и Путин. Глава России подталкивал тогдашнего президента Украины Виктора Януковича (который к тому моменту уже стал марионеткой российского политического режима) до такого уровня насилия, которое потом можно было бы назвать эскалацией в Киеве, обвинить украинцев в государственном перевороте (о чем Путин сейчас говорит во время встреч с зарубежными лидерами) и начать оккупацию части украинской территории: Крыма и Донбасса.

Многие считали, что 2014 годом все закончится. Что Путин успокоится после аннексии украинского Крыма и после того, как оккупированные территории Донецкой и Луганской областей станут для него плацдармом для дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине, элементом давления на украинское политическое руководство. И не только посредством обстрелов, но и посредством российской интерпретации минских соглашений, о которой Путин не устает напоминать каждому, кто с ним встречается.

Читайте также

Надо уже понять: Путину никогда не был нужен просто Крым, или несколько районов Донецкой и Луганской областей. Эти территории должны были стать плацдармом для захвата всей Украины вместе с Киевом. Ведь именно это открывает возможность для президента РФ по интеграции украинских и белорусских земель в состав Российской Федерации, и восстановления даже не существовавшего до 1991 года СССР, а того государства, которое существовало до 1917 года.

Путин в своих мечтах видит себя императором этого государства и ради этого готов рисковать жизнью миллионов украинцев, тысяч русских солдат, которые также падут жертвами этой агрессии.

Он готов рисковать будущим своей страны. Ведь в результате вторжения РФ в Украину, западные санкции нанесут сокрушительный удар российской экономике. Даже тем западным политикам, которые сейчас пытаются снизить эффект этих санкций, придется согласиться с тем, что они должны быть сокрушительными.

Если Россия прибегнет к бомбардировке украинских городов, это может привести к катастрофе такого масштаба, что, возможно, даже санкции будут меньшим злом по сравнению с произошедшим на территориях, которые неслучайно во времена Второй мировой войны называли кровавыми землями.

Путин очень хочет превратить украинские земли в кровавые. Это его главная политическая мечта. Но мы видим, что цивилизованный мир пытается сделать все возможное, чтобы удержать российского правителя от совершения одного из величайших преступлений в XXI веке и своей политической биографии.

Это будет катастрофическая ситуация, но надеемся, что ее еще можно избежать.

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.