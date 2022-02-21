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Путин признал "республиками" террористов на Донбассе. Вот что нужно срочно сделать

Цей матеріал також доступний українською
Путин признал "республиками" террористов на Донбассе. Вот что нужно срочно сделать

экс-замгенерального прокурора Украины - главный военный прокурор
21.02.2022, 22:19

Признание путинским режимом террористических организаций ДНР/ЛНР – вполне прогнозируемая ситуация. Паника сейчас не поможет

Президент РФ Владимир Путин признал "независимыми республиками", захваченные Россией территории Донбасса.

Паниковать не нужно.

Ситуация вполне предсказуема. О таком развитии событий говорило большинство экспертов.

Что нужно сделать срочно, завтра утром (если будет время). Или уже сейчас.

Должны собраться все местные советы на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей и принять решение (резолюции, обращения) в Киев, Брюссель, Вашингтон, ООН, НАТО, к черту лысому о недопустимости признания и расширения ОРДЛО на всю территорию областей.

Еще лучше, если бы во всех городах и селах Донбасса вышли люди на демонстрации с такими же требованиями.

Замечательно было бы, если бы украинские власти организовали туда выезд максимального количества иностранных журналистов, чтобы они узнали, хотят ли там люди в "русский мир", или нет.

Мир должен видеть, кто агрессор и что он делает.

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Донбасс террористы орлдо путин владимир
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