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Путин "сушит" и дальше шантажирует Европу, сокращая поставки газа. Но ЕС сам виноват

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Путин "сушит" и дальше шантажирует Европу, сокращая поставки газа. Но ЕС сам виноват

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
21.06.2022, 10:03

Если бы Европа консолидировано отказала Владимиру Путину с его требованием платить за газ в рублях, то этого бы не произошло

Россия резко сократила поставки газа в Европу. Цены снова заоблачные. Немцы внедряют программу "прикрути". Австрийцы расконсервируют угольные мощности. Продолжение следует.

Что произошло?

Европа снова ступила на ложную тропу компромиссов с президентом РФ Владимиром Путиным.

А он снова воспринял это как слабость и начал повышать ставки.

О чем речь?

Несколько месяцев назад Путин в одностороннем порядке потребовал перейти на оплату газа в рублях. Фактически, нарушая контрактные договоренности, потребовал изменить условия того же контракта. А иначе угрожал отключить газ.

Что дальше?

Полностью условия Путина Европа не выполнила. Но самые крупные покупатели пошли на смену контракта. В результате часть Европы (16% российских продаж) осталась без российского газа, а другие подписали новые приложения и согласовали новые условия оплаты, пойдя навстречу Путину. Чтобы он не отключил газ.

Как воспринял это Путин?

Конечно, как слабость. И начал давить дальше. И сейчас он "сушит" Европу, значительно снизив поставки газа по Северному потоку и прикрутив турецкий газовый путь.

Повод?

Говорит, что не может качать газ по Северному потоку, потому что там турбины нет. А турбина в Канаде — на ремонте. И санкции не разрешают ее поставить в Европу. Влияя на способность работы Северного потока-1.

Канадцы в эти игры не играют и санкции обходить не дают. Канадцы молодцы. Все должны быть как канадцы.

Путин снова шантажирует.

Может ли Россия продолжать выполнять свои обязательства?

Может. Потому что можно разобрать Северный поток-2 и достать турбину оттуда. Можно увеличить поставки газа по украинской трубе. Или по трубе, идущей через Беларусь и Польшу. Но Газпром, то есть Путин, этого не делают. Они шантажируют Европу, говоря — или фактически отменяйте санкции и дайте эту турбину. Или не будет газа.

Если бы Европа консолидировано отказала Путину в его требовании платить за газ в рублях, то этого бы не произошло. Но ЕС прогнулся. Испугался, что Путин отключит газ. И нарвался прямо на следующий шантаж. Так будет постоянно. Пока Европа не поймет, что никакие уступки Путину не доводят до добра.

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