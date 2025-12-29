В ближайшие месяцы переговоры будут хаотичными. Будет ощущение, что мы в трех шагах от заключения мира, а потом снова казаться, что "все пропало"

Этот "переговорный самолет" вряд ли имеет шанс взлететь.

Слишком много багажа в нем накопилось (сколько планов было — сосчитать трудно), слишком много разных сторон, которые не заинтересованы в прекращении боевых действий, а главное — пассажир из VIP-класса требует все больше внимания к собственной персоне, а не к анализу реальности.

А что там анализировать, если хочется всего двух вещей, но одновременно — славы и денег. И Россия, к сожалению, пытается обеспечить ему и первое, и второе. И даже компот на третье.

В ближайшие недели мы увидим перечень участников "рабочих" переговорных групп. По этому многое станет понятно — собирается ли Москва в принципе уменьшать свои аппетиты. Пока что я смотрю на это скептически.

Путин будет тянуть время и унижать Белый дом, потому что он понял "слабинку" Трампа — и теперь будет продавать то, что именно от него напрямую будут зависеть рейтинги республиканцев к выборам в Конгресс. Поэтому он будет крутить ситуацией, как цыган солнцем. Мы еще услышим от Трампа и не такие слова, как в этот раз (что Путин, мол, хочет процветания Украины).

В ближайшие месяцы (возможно, до апреля) переговоры будут хаотичными. Будет ощущение, что мы в трех шагах от заключения мира — а потом качели будут откатываться назад, и станет казаться, что "все пропало".

Россию саму уже раскачивает на этих качелях, хотя осознание этого факта пока не пришло. Потому что появился шанс поиграть "в Трампа". Путин по-прежнему стремится к выполнению своей исторической миссии, как он ее себе видит: политическому решению о признании Москвы третьим полюсом геополитического влияния (со всеми последствиями). И он уверен, что сумеет реализовать это уже в этом году — дожать США и Европу.

Все остальное для него — тактика и детали.

Исходя из этого понимания, нельзя отвлекаться от главного — как никогда за эти четыре года, нужно ускоренными темпами укрепляться.

Сегодня наша сильная сторона проявляется не столько в переговорном процессе, сколько в способности держать оборону. Но чтобы сохранялась формула "стоим там, где стоим", нужны силы, ресурсы, люди и оружие.

