Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.12.2019, 08:04

Путин VS Лукашенко: идею союза не дожали. Всем приготовиться

Путин VS Лукашенко: идею союза не дожали. Всем приготовиться
эксперт UIF (Ukrainian Institute for the Future)

По результатам переговоров президентов России и Беларуси, интеграции стран пока не будет. Но Путин не успокоится, пока не добьется своего

7 декабря в резиденции Путина "Бочаров ручей" завершились переговоры президентов России и Беларуси Александра Лукашенко о дальнейшей интеграции РФ и Беларуси.

Президент РФ заявил вначале, что событие во многом знаковое. Еще бы - 20 лет со дня подписания договора о создании Союзного Государства, которое так и не стало чем-то реальным. Кремль надеялся завершить двухлетнюю эпопею принуждения Минска к интеграции. Политические вопросы, которые выносились в 2018 году, были сняты после выдавливания из Беларуси посла Бабича. Остался экономический блок.

Россию, которая перешла к работе "в долгую", это устраивало. Однако, беларуская сторона со скрипом шла на согласование позиций. И, если в июне 2018-го говорили о совпадении мнений на 90%, то уже в ноябре о согласовании 20 из 31 дорожных карт. А за три дня до встречи несогласованными были уже 16 вопросов из 31 или, если быть точным, из 30 - тему общего налогового кодекса Беларусь отмела как неактуальную.

С такой предысторией под Сочи началась встреча делегаций. А в Минске протесты против интеграции, которые собрали достаточно большое количество участников. Более того, протестующие беспрепятственно шли по центральным улицам города (в том числе и по площади Независимости, куда ранее не пускали от слова "совсем").

Было еще одно нетипичное событие. Любитель русского мира, выкрикивающий лозунги "Россия вперед" был сдан протестующими... Нет, не милиции, а сотрудникам спецслужб в штатском (участники протестов прекрасно знают тех, кто их арестовывает). Беларуские спецслужбы достаточно грубо упаковали пророссийски настроенного гражданина, не задавая вопросов, почему он к ним поступил уже в помятом виде. Официальная версия - упал на тротуар (несколько раз) удовлетворила участников протестов и силовиков.

Протесты шли пять часов. Столько же длились переговоры, которые закончились ничем. Лукашенко уехал из резиденции Путина без заявлений для прессы. Просто уехал после пяти часов переговоров.

Читайте также
Путин и Лукашенко обсуждали интеграцию пять часов: к чему пришли 07.12.2019"Никогда". Лукашенко о перспективе вхождения Беларуси в состав РФ 05.12.2019Лукашенко и Путин намерены создать единое правительство – посол 01.12.2019

Путин и Медведев явно были в ярости и к журналистам не вышли. Рассказать об итогах переговоров поручили главе минэкономразвития Максиму Орешкину, который уместил суть произошедшего в одну минуту 14 секунд. Краткое содержание: ни о чем не договорились, но был "прогресс" в сближении позиций". Дальше будет новая встреча президентов 20 декабря на которую, если успеют доработать, вынесут проекты решений.

Таким образом, интеграции пока не будет.

Но, с другой стороны, это означает, что Россия начнет давить на Беларусь со всех сторон. Расшатывать внутриполитическую ситуацию, начнется медийное давление. И, что чрезвычайно важно, будут усилены атаки на информационное поле соседних государств с целью не допустить развитие двухсторонних долгосрочных проектов Беларуси с соседями.

Под прицелом Польша, Украина, Турция, еще несколько стран. И, говоря об Украине, вбросы 2017-2019 годов (на которые велась украинская пресса) - это только цветочки. Дальше будет жестче. 

Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир путин, александр лукашенко, встреча Путин а и Лукашенко, интеграция России и Беларуси
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Эволюция торговли: 10 фактов от обмена ракушками до онлайн-продаж
Технологии Эволюция торговли: 10 фактов от обмена ракушками до онлайн-продаж
Технологии
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 