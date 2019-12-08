Путин VS Лукашенко: идею союза не дожали. Всем приготовиться

7 декабря в резиденции Путина "Бочаров ручей" завершились переговоры президентов России и Беларуси Александра Лукашенко о дальнейшей интеграции РФ и Беларуси.

Президент РФ заявил вначале, что событие во многом знаковое. Еще бы - 20 лет со дня подписания договора о создании Союзного Государства, которое так и не стало чем-то реальным. Кремль надеялся завершить двухлетнюю эпопею принуждения Минска к интеграции. Политические вопросы, которые выносились в 2018 году, были сняты после выдавливания из Беларуси посла Бабича. Остался экономический блок.

Россию, которая перешла к работе "в долгую", это устраивало. Однако, беларуская сторона со скрипом шла на согласование позиций. И, если в июне 2018-го говорили о совпадении мнений на 90%, то уже в ноябре о согласовании 20 из 31 дорожных карт. А за три дня до встречи несогласованными были уже 16 вопросов из 31 или, если быть точным, из 30 - тему общего налогового кодекса Беларусь отмела как неактуальную.

С такой предысторией под Сочи началась встреча делегаций. А в Минске протесты против интеграции, которые собрали достаточно большое количество участников. Более того, протестующие беспрепятственно шли по центральным улицам города (в том числе и по площади Независимости, куда ранее не пускали от слова "совсем").

Было еще одно нетипичное событие. Любитель русского мира, выкрикивающий лозунги "Россия вперед" был сдан протестующими... Нет, не милиции, а сотрудникам спецслужб в штатском (участники протестов прекрасно знают тех, кто их арестовывает). Беларуские спецслужбы достаточно грубо упаковали пророссийски настроенного гражданина, не задавая вопросов, почему он к ним поступил уже в помятом виде. Официальная версия - упал на тротуар (несколько раз) удовлетворила участников протестов и силовиков.

Протесты шли пять часов. Столько же длились переговоры, которые закончились ничем. Лукашенко уехал из резиденции Путина без заявлений для прессы. Просто уехал после пяти часов переговоров.

Путин и Медведев явно были в ярости и к журналистам не вышли. Рассказать об итогах переговоров поручили главе минэкономразвития Максиму Орешкину, который уместил суть произошедшего в одну минуту 14 секунд. Краткое содержание: ни о чем не договорились, но был "прогресс" в сближении позиций". Дальше будет новая встреча президентов 20 декабря на которую, если успеют доработать, вынесут проекты решений.

Таким образом, интеграции пока не будет.

Но, с другой стороны, это означает, что Россия начнет давить на Беларусь со всех сторон. Расшатывать внутриполитическую ситуацию, начнется медийное давление. И, что чрезвычайно важно, будут усилены атаки на информационное поле соседних государств с целью не допустить развитие двухсторонних долгосрочных проектов Беларуси с соседями.

Под прицелом Польша, Украина, Турция, еще несколько стран. И, говоря об Украине, вбросы 2017-2019 годов (на которые велась украинская пресса) - это только цветочки. Дальше будет жестче.