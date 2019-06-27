Путину не нужен Зеленский, пока есть Медведчук

Владимир Путин очень любит замерять общественное мнение и манипулировать им. Причём не только в своей стране. Это началось ещё на заре его президентства и проявлялось в самых разных формах.



Например, во время захвата заложников в Москве на Дубровке (трагедия "Норд-Оста") Путин просил Бориса Немцова не ходить на переговоры к террористам. Хотя у Немцова тогда была реальная возможность освободить хотя бы часть заложников. Во всяком случае, террористы вести переговоры с Немцовым – были готовы. Как позже рассказывал сам Немцов, просьба Путина объяснялась просто: Путин боялся, что переговорный успех Немцова отразится ростом его рейтинга.



Вообще рейтинг в путинской России – это главная, так сказать, скрепа. Там теперь даже отставки губернаторов зависят от показателей доверия в регионе к Первому лицу, и этот критерий прописан официально.



Если уж у человека такая фиксация на работе с общественным мнением, которая прослеживается в течение всех лет его долгой власти, то она не может ограничиваться какой-то одной сферой деятельности – допустим, внутренней политикой. Она неминуемо идёт дальше. Поэтому у Путина есть "фабрика троллей", система пропаганды, группы лоббистов и другие подобные инструменты влияния, которые работают и внутри России и во всех странах, что-то значащих для Москвы. И в том числе это распространяется на Украину.



Вот посудите сами: насколько податливой кажется наша политическая среда такому человеку с фиксацией на опросах и манипулировании общественным мнением.



Желание наших людей закончить войну на Донбассе иногда доходит в опросах до показателя аж в 70%, занимая первое место в списке задач для главы государства и вообще для политиков. Если говорить о конкретных шагах к прекращению войны, то опросы показывают, что большинство украинцев так или иначе не против прямых переговоров между Украиной и Россией. И ещё около 40% опрошенных или даже больше – не против и автономии для Донбасса, которую Путин продвигает с 2014 года.



Подчеркну: можно не соглашаться с такими данными и называть их купленными. Но надо исходить из того, что примерно такие показатели состояния украинского общественного мнения кладут Путину на стол. И он их учитывает, принимая решения.



Что это для него означает? Что можно и нужно заигрывать с вот таким общественным мнением, оказывая давление на украинскую власть. Зачем? Чтобы наша власть в конце концов уступила не столько Путину, сколько мнению своего же общества, желающего того же, чего и Путин.



А что для этого нужно? Правильно: убеждать. Информационное воздействие тут становится решающим.



Посмотрите, как это работает. Вот наш очередной президент – Владимир Зеленский – не хочет капитулировать. И при этом не может изобрести какой-то принципиально новый формат для прекращения войны на Донбассе. Зеленскому доступны те же инструменты, что были и у Петра Порошенко. Он решил ими пользоваться. Тот же "Минск", тот же "Нормандский формат", те же ограниченные санкции против России и то же сотрудничество с Вашингтоном (которое даже не партнёрство и уж тем более не союзничество). Можно лишь попытаться по-новому расставить приоритеты в использовании этих инструментов. Например, всерьёз попытаться выполнить хотя бы часть "Минска", чтобы выйти на встречное движение по этому соглашению от Москвы. Как раз этим активно занялся Леонид Кучма, получивший от Зеленского самостоятельность и реальные полномочия, которых у него не было при Порошенко.



Что "прилетело" в ответ на всё это Зеленскому в информационном пространстве? Простой, но очень сильный тезис: он превращается в Порошенко. Мол, обещал сделать всё ради мира и даже пожертвовать своим рейтингом, а оказалось, что Зеленский – это вторая порция того же блюда, которое пытались скормить народу в течение пяти лет войны. Конечно, я сейчас специально утрировал, но это показывает агитационный смысл: попытку натянуть на Зеленского в глазах его избирателей хотя бы часть антирейтинга Порошенко.



И такого будет только больше. Виктор Медведчук – фактически, аватар Путина в Украине – не случайно вкладывается в телевидение и другие медиа. Причём с охватом по всей стране, а не только в тех регионах, где он мог бы претендовать на какое-то чисто электоральное значение. Это не просто олигархический каприз. И не обычный пиарный инструмент для борьбы за власть. Это нужно, чтобы работать непосредственно с политической повесткой. Сдвигать её в сторону, так сказать, умиротворения.



Потому что сам зазор между тем, что показывают опросы, и поведением украинской власти – порождает искушение воевать с Украиной дальше, а не договариваться. Просто незачем договариваться, если кажется, что нужно ещё немножко надавить, ещё немножко повещать в эфирах, чтобы в Киеве согласились на ключевые уступки, которые хотят в Кремле. Ну а если не согласятся... Значит, Зеленский станет таким же непопулярным, как Порошенко, и в результате, мол, проиграет точно так же. Ведь всё зависит от рейтинга, а это – отражение общественного мнения.



В такой – путинской – картине мира сам Зеленский ничего не значит. Путину нет смысла даже обращать на него внимание. Путин верит в силу общественного мнения и знает, что манипулирует им (этим мнением) в Украине вовсе не Зеленский. Тот, конечно, ещё пока номер один по рейтингу. Но а если Зеленский не сможет выполнить требование номер один в опросах, то и рейтинг просядет. Уже просаживается.



Так что, другого поведения у Путина по войне против Украины не будет. До тех пор, пока ему есть на кого надеяться в самой Украине.

Для LIGA.net