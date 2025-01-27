Все указывает на то, что 2025 год будет таким же непредсказуемым, насильственным и хаотичным, как и 2024-й. Однако, помимо боевых действий и маневров различных игроков по всему миру, ключевые тенденции будут влиять на способность и устойчивость вооруженных сил, а также на будущее войны. Вот пять из них, за которыми стоит следить в 2025 году.

Роботизированные и алгоритмические войны

Дистанционно управляемые (и все более автономные) системы появились еще во времена Второй мировой войны. Однако их использование значительно возросло с 2022 года. В Украине, в частности, дроны применяются в операциях на земле и на море, при этом они взаимодействуют с воздушными дронами. Обе страны, Украина и Россия, начали использовать дроны, управляемые с помощью оптоволоконных кабелей.