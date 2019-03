Пять прогнозов: чего ждать от непредсказуемых украинских выборов

31 марта украинцы будут выбирать шестого президента страны. Эти выборы воспринимаются как референдум о доверии действующей администрации Петра Порошенко и результатам, которых он добился со времени Евромайдана - революции, которая решительно перевела Украину на прозападный курс. Опросы показывают, что политический новичок Владимир Зеленский лидирует в предвыборной гонке, а Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко борются за второе место. Два кандидата из перечисленных выше трех встретятся во втором туре выборов 21 апреля.

Относительно первого тура я могу сделать пять прогнозов.

Первый прогноз. Вероятно, это будут самые честные и наименее фальсифицированные выборы в истории Украины. Как человек, который наблюдал за всеми украинскими выборами с 1999 года, я вижу ясные признаки того, что результат выборов будет адекватно отражать волю избирателей. Такое происходило в Украине не так уж часто - достаточно вспомнить печально известные эпизоды вроде переизбрания Кучмы в 1999 году, второго тура выборов после Оранжевой революции 2004 года и местных выборов 2010 года. Этот мой прогноз входит в противоречие с новостями о громких предвыборных скандалах и заявлениями о том, насколько "грязными" эти выборы уже успели стать. Однако обвинения в пренебрежении законом, прослушивании телефонных переговоров и подкупе избирателей не являются в украинской политике чем-то новым. Для предыдущих кампаний все это было обычным делом, но никогда раньше о злоупотреблениях не писали так интенсивно, как сейчас. Например, при Викторе Януковиче такие обвинения практически не переходили в публичную сферу и выражались в основном в обращениях к западным дипломатам за закрытыми дверями. И несмотря на то, что подкуп избирателей деньгами, водкой и гречкой продолжается, давление административного ресурса на государственных служащих, средства массовой информации и гражданское общество на порядки меньше того, которое было при Януковиче. Серьезное внимание уделяется министру внутренних дел Арсену Авакову и уголовным делам, которые расследуются полицией в связи с предвыборными злоупотреблениями. Никогда ранее министр внутренних дел не уделял столько внимания предвыборным нарушениям и не делал борьбу с ними такой публичной. Аваков сделал прагматичный вывод, что фиксация нарушений со стороны штабов всех кандидатов (включая штаб действующего президента) улучшает его репутацию для Запада и подчеркивает его влияние на украинский электорат. Личные интересы перевесили клановые. Результатом стало то, что повышенное внимание к потенциальным нарушениям на выборах уже сорвало множество попыток злоупотреблений и оздоровило общий ход кампании.

Второй прогноз. Порошенко и Тимошенко для прохождения во второй тур нужна мощная явка избирателей. Зеленский проходит с гарантией, единственный вопрос - с кем именно он столкнется во втором туре. Впервые в истории Украины участники финального этапа не известны заранее. Опросов в Украине проводится много, но они часто используются для манипуляций и продвижения "своего" кандидата, а не как объективные профессиональные инструменты. Если усреднить опросы за последнюю неделю (и не принимать во внимание очевидно тенденциозные "партийные" публикации), действующий президент сохраняет преимущество над Тимошенко примерно на 1,5%. Кроме того, полномочия действующего президента помогут ему в день выборов. Ключевой параметр опросов, за которым стоит наблюдать, - не отражение политических симпатий человека, а то, насколько он мотивирован в самом деле пойти и проголосовать. Пока что реальность дает больше надежд как Порошенко, так и Тимошенко, поскольку опросы показывают, что президент имеет небольшое преимущество по доле определившихся избирателей. Таким образом, результаты Порошенко и Тимошенко в день выборов могут оказаться выше их текущих рейтингов. Исходя из этих факторов, Порошенко, скорее всего, и будет соперником Зеленского во втором туре.

Третий прогноз. Если Порошенко не выйдет во второй тур, виноват в этом будет Юрий Луценко. Несмотря на их тесную дружбу, такое впечатление, что Луценко делает все возможное, чтобы президент выборы проиграл. На это работают и политически мотивированные угрозы уголовных расследований против Тимошенко и бывшего министра обороны и кандидата в президенты Анатолия Гриценко, и обвинение посла США в составлении списка "не подлежащих преследованию", и его стенания о том, что он не получил запланированные 4 миллиона долларов в виде технической помощи от США. Чуть ли не каждый раз, когда генеральный прокурор открывает рот, он вбивает очередной клин между Вашингтоном и Порошенко. А Порошенко для победы поддержка Вашингтона очень важна. В такой ситуации ему было бы разумно вообще выгнать Луценко из Украины на оставшуюся часть кампании и вообще заменить его как можно скорее.

Четвертый прогноз. Если Тимошенко не выйдет во второй тур, это произойдет из-за ее непоколебимой уверенности в собственном праве на президентство. Подобно Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, заявления Тимошенко дают основания утверждать, что она рассматривает эти выборы как прелюдию к своей коронации, а не как настоящую конкуренцию с другими кандидатами. По аналогии с "заслуживающим сожаления" комментарием Клинтон, кампания Тимошенко ушла в пике, когда она обвинила и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в том, что ее "заслали из-за рубежа" с заданием "поэкспериментировать над украинцами". Несмотря на то, что в отличие от Клинтон Тимошенко активно ведет кампанию в каждом регионе страны, ее непоколебимая уверенность в своем праве на президентство, вероятно, приведет ее к поражению.

Пятый прогноз. Не стоит обращать внимание на текущие опросы относительно того, кто лидирует, а кто отстает, так как динамика будет меняться. Сейчас опросы предрекают Зеленскому легкую победу во втором туре. Однако те, кто говорит, что будет голосовать за Зеленского, на самом деле будут голосовать не столько за него, сколько против сохранения статус-кво. Голосование за его кандидатуру - классическое протестное голосование. И если первый тур дает избирателям возможность выразить их протест, то в момент, когда голосование будет действительно иметь значение, избиратели свою поддержку Зеленского могут легко пересмотреть.

Колонка "What to Expect from Ukraine’s Completely Unpredictable Presidential Election"

опубликован на сайте Atlantic Council

в рамках проекта UkraineAlert

Перевод LIGA.net с ведома и разрешения правообладателя