Президент и вице-президент США встретились с президентом Украины в Овальном кабинете. Американские лидеры допустили пять фундаментальных ошибок. Это были пять крупных провалов, и я хочу воспользоваться моментом, пока событие еще свежо, чтобы прокомментировать их.

Первая ошибка – это отсутствие гостеприимства.

Возможно, это звучит немного старомодно, но, на мой взгляд, это важно. Когда кто-то приезжает в ваш дом, вы должны быть гостеприимны. Вы должны быть приветливыми, щедрыми, внимательными. А если этот человек прибыл из страны, находящейся в состоянии войны, если он был вынужден добираться ночным поездом, потому что нет самолетов и вертолетов, если дорога заняла дни из-за всех трудностей – это еще более веская причина проявить гостеприимство. Но, крича и перебивая, мы показали себя негостеприимными.

Вторая ошибка – это отсутствие порядочности.

Президент Зеленский представляет страну, которая ведет войну. Три года назад Россия вторглась в Украину и с тех пор не прекращает совершать варварские преступления – от бомбардировок мирных жителей до пыток в подвалах и похищения детей. Это происходит каждый день. Это реальность, с которой сталкивается президент Украины, как и все украинцы.

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Можно иметь разные взгляды на то, как закончить эту войну, и это нормально. Но ненормально и непристойно – кричать на любого украинца, в том числе на президента, навязывая свое мнение. Кричать, что они ошибаются, когда они пережили то, чего вы не переживали, видели то, чего вы не видели, принимали решения, которые вам не приходилось принимать. Это провал порядочности.

Этот провал связан с третьей ошибкой – провалом демократии.

Президент Зеленский – глава демократической страны. Его выбрали подавляющим большинством голосов – 73%. Ему приходится управлять страной, которая ожидает, что он будет представлять своих граждан. Это значит, что, находясь в любом месте – в Белом доме или где-либо еще, – за ним стоят люди, не только те, кто голосовал за него, но и все граждане.

Он не может позволить себе, чтобы его открыто унижали, презирали или травили. Вероятно, он этого не хочет и лично. Но он также представляет народ, народ, который вынужден отстаивать свои права. Как демократически избранный президент, он должен демонстрировать достоинство. И, без сомнения, он сам его ощущает. Но демократия предполагает определенное достоинство, и если вы – человек демократических взглядов, вы это уважаете.

Однако провал демократии имеет и другую сторону. Большинство американцев понимают, что Россия вторглась в Украину. Большинство осознают, что эта война – ответственность Путина. Очень немногие американцы считают, что мы должны отвергнуть Украину и наших союзников и встать на сторону России.

И это четвертый провал – провал стратегии.

То, что мы сегодня увидели, слишком явно напоминает зарождение американского союза с Россией. И это трудно объяснить с любой стратегической точки зрения.

Россия специализируется на саботаже нашей инфраструктуры. Она ворует наши технологические секреты. Это два основных способа ее взаимодействия с нашей экономикой. Трудно объяснить, почему мы должны были бы отказаться от наших союзников, чтобы создать союз с Россией.

Даже если забыть 80-летнюю традицию сотрудничества с нашими нынешними союзниками, даже если проигнорировать тот факт, что Россия никогда не была надежным партнером, в этом нет никакого экономического смысла.

Экономика Канады больше, чем российская. Почему мы должны были бы променять Канаду на Россию?

Экономики Европы как минимум в 15 раз превышают российскую. Почему мы должны были бы променять их на Россию? Стратегически это не имеет смысла. Стратегия – это четвертый провал.

Пятая ошибка – это провал независимости.

Американцы любят считать себя независимыми. Мы верим, что мыслим самостоятельно. Но в этой негостеприимной, непристойной, недемократичной, неразумной стычке, которая произошла в Овальном кабинете, со стороны американских лидеров не было никакой независимости.

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Все, что они сказали, ранее уже говорили россияне. Каждая мысль, которую они озвучили, уже звучала от россиян. В этой встрече не прозвучало ничего, чего раньше не говорили россияне. Почему так произошло – оставляю на ваше усмотрение. Но, как минимум, это демонстрирует утрату американской независимости.

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