Пять заслуг и один большой недостаток Зеленского-президента

Не можу не визнати, що Володимир Зеленський став кращим президентом України so far. За його півроку на посаді наша країна просунулася у розвитку та отримала перспектив більше, ніж за кожного попереднього президента.

Я щиро радий, що закінчується багаторічне "болото", в якому Україна копирсалася десятки років.

В особистих заслугах Зе:

- Принципово нова Верховна Рада України, нехай недосвічена і з деякими "тараканами", проте мотивована на розвиток країни, а не олігархів.



- Нарешті технократичний Кабінет міністрів України, про який ми довго мріяли. Теж не без недоліків і деяких токсичних фігур, але прогрес очевидний.



- Десятки важливих ухвалених законів, які попередні влади не могли/не хотіли ухвалювати.



- Перші реальні кроки у боротьбі з "елітною" корупцією. Зокрема, ліквідація корупційних схем у реєстрах, на митниці, в малій приватизації тощо. Прогнозую масовий виїзд закордон сотень (а то й тисяч) широко відомих у вузьких колах схемщиків та рішал.



- Нові люди з правильними цінностями займають дедалі більше важливих посад у виконавчій владі. І їм не ставлять "смотрящих" у допомогу.

Кожен день приносить хороші новини. Нині хочу відзначити різке відокремлення Зе від Юлії Тимошенко. Президент утримався від того, щоб прямо назвати її корупціонеркою. Проте сказав достатньо, щоб розставити крапки над "Ї" та викликати хамство з боку Тимошенко. Зеленський поставив цінності вище за ситуативні вигоди.

Чи є недоліки у президента Зеленського? Так, і чимало.

Мені особисто найбільше не подобається його доволі тісна прив'язаність до Ігоря Коломойського, нинішнього Головного Олігарха.

Вплив Бєні та його людей на органи влади, суди, деякі галузі та підприємства неприйнятний. А заявлена в програмних документах деолігархізація має початися саме з нього.

Коли і якщо українська правоохоронна та судова системи почнуть серйозно переслідувати Коломойського за його чисельні діяння, буду вважати Зеленського своїм героєм.

Серед моїх друзів чимало людей, які категорично не сприймають Зеленського на найвищій посаді в державі. Нерідко чіпляючись до третьорядних дрібниць, вони не хочуть бачити реальні та суттєві зміни в країні.

Звертаюся до них з закликом: критикуйте, але не опускайтеся до хамства. Не уподібнюйтеся на деяких політиків, які так мріють повернутися до влади, що зацікавленні в створенні кризи в Україні.