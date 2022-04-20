Пытки, изнасилования, убийства украинцев. Являются ли военные преступления РФ геноцидом

6 апреля в Сенате США лидер большинства Чак Шумер назвал действия России в Украине "геноцидом", ведь речь идет об убийстве мирных жителей из-за их религии, расы или национальности. Впрочем, не все согласились с ним.

Например, несколько дней спустя генсек НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен отказались использовать это слово в отношении военных преступлений России в Украине.

Бесспорно, российские солдаты совершили массовые гражданские убийства в Украине, бомбили гражданские объекты в Мариуполе, Харькове, Чернигове. Массово совершали сексуальное насилие, похищали муниципальных лидеров и принудительно депортировали беженцев в лагеря в России.

Все эти деяния являются военными преступлениями. Но можно ли назвать это геноцидом?

Любая попытка определить это обязательно должна быть сосредоточена на заявлениях президента России Владимира Путина.

В течение многих лет он публично ставит под сомнение легитимность украинской государственности, настаивая на том, что украинцы на самом деле – русские (тезис о "едином народе"). Путин неоднократно отвергал длительную борьбу Украины за собственную государственность, утверждая, что вся идея самостоятельной Украины была искусственно создана в течение сотен лет иностранными государствами, стремящимися подорвать целостность России.

Многие из самых проблемных утверждений Путина были изложены в его длинном эссе "Об историческом единстве россиян и украинцев" в июле 2021 года. В нем он отрицал существование отдельной украинской нации, утверждая, что современная Украина виновна в оккупации исторически русских земель. Это эссе расценили как объявление войны украинской государственности, с тех пор оно стало обязательным для прочтения всеми военнослужащими России.

Путин также клеймил Украину как "антиРоссию", руководимую "неонацистами и наркоманами", и пообещал "денацифицировать" всю страну. Месседж для российской армии, в качестве обоснования вторжения в Украину, вряд ли мог быть понятнее: Украина – не легитимное государство и его законное место – в составе РФ.

Любой из украинцев, которые настаивают на противоположном, являются предателями и врагами России, и с ними следует обращаться должным образом.

С началом военных действий России против Украины, 24 февраля 2022 года, заявления о геноциде украинского народа стали повседневностью в российских СМИ.

Один из материалов заслуживает особого внимания. В то время, когда мир в ужасе смотрел на преступления российских военных в Буче, государственное СМИ России – РИА Новости – опубликовало статью под названием "Что должна делать Россия с Украиной". Этот кошмарный текст был широко осужден как манифест геноцида.

В статье объясняется, что термин "нацист", как его употребляет Кремль в отношении Украины, действительно касается каждого, кто самоидентифицируется как украинец, а "денацификация" на самом деле означает "деукраинизацию" или уничтожение отдельной украинской нации. Саму независимость Украины как государства осуждают как преступный "нацистский" поступок, а миллионы украинцев называют нацистами и осуждают за "неизбежные трудности нашей справедливой войны".

В таком видении будущей Украины без украинцев страна больше не может быть суверенной, а также не может называться Украиной.

Эта устрашающая статья не появилась на экстремистских окраинах российского национального дискурса. Его опубликовала одна из ведущих государственных медиаплатформ в период усиления цензуры военного времени. Таким образом она представляет собой полуофициальное одобрение геноцида украинцев.

Учитывая многочисленные доказательства геноцидных намерений Москвы относительно Украины, почему до сих пор нет международного консенсуса по поводу того, квалифицировать ли военные преступления России как геноцид?

Многие западные чиновники и дипломаты остаются осторожными в этом вопросе, который само по себе является проблематичным. ООН определяет геноцид как убийство или ряд других действий, "совершенных с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу". Также различают понятия "геноцид", "заговор с целью геноцида" и "попытку совершить геноцид".

Дискуссия о том, являются ли действия России геноцидом, не носит технический или академический характер. Признание того, что в центре Европы идет кампания геноцида, вызвало бы всевозможные геополитические тревожные сигналы и призывы к действиям во всем международном сообществе.

Однако критики нынешнего определения геноцида ООН фактически освобождают мир от какой-либо ответственности и не требуют какой-либо реакции, пока геноцид не совершен окончательно.

Времени предотвратить катастрофу все меньше. Почти каждый день украинские войска сталкиваются с новыми доказательствами российских зверств, находят и раскрывают братские могилы, в которых россияне сбрасывали убитых и замученных украинцев.

Преступления российских военных в Украине четко и недвусмысленно отражают геноцидный язык Путина и его пропагандистов. Действительно, это настолько неприкрытый геноцид, что виновники заранее афишировали свои намерения.

Именно сейчас миллионы украинцев погибают из-за международного бездействия, и в будущем никто не сможет утверждать, что ничего не знал.

Перевод и перепубликация состоялись с разрешения Atlantic Council. Оригинал

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