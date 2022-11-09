Ранее Украина была против переговоров с РФ. Сейчас назвала пять условий. Что изменилось

Интенсивность упоминания слова "переговоры" в риторике иноземных деятелей трудно игнорировать. Ввиду чего стоит помнить.
Справка LIGA.net. В начале ноября The Washington Post, а за ней и The Wall Street Journal сообщали, что администрация президента США Джо Байдена попросила власти Украины публично продемонстрировать готовность к переговорам с Москвой. По словам одного из чиновников, США не подталкивают Украину к переговорам. Это нужно, чтобы показать союзникам, что Киев стремится решить конфликт.
7 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условий для переговоров с РФ: восстановление территориальной целостности, уважение Устава ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится.
У нас недостаточно своих ресурсов для ведения войны.
У нас недостаточно оружия для ведения войны.
В полной мере мы можем опереться только на то, что сами контролируем.
Самое важное, что мы контролируем, – это степень нашего единства.
Если/когда единство будет нарушено – в тот же момент отключатся деньги и оружие. Это произойдет моментально.
На этот счет не должно быть никаких иллюзий. Потому что риски для тех добрых людей, которые сейчас нам помогают в разных странах, станут запредельными. У них не будет аргументов.
Об этом мы часто говорили весной.
Пришло время повторить. Ибо как-то многие увлеклись "взаємопоборюванням".
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