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Раскол партии Голос: избирателя цинично использовали в извращенной форме

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Раскол партии Голос: избирателя цинично использовали в извращенной форме

IT-предприниматель, CEO Unicorn Nest, основатель бизнес-акселератора Growth
18.06.2021, 09:05

Закон о КИК, выход из партии ее основателя и идеолога Святослава Вакарчука, закон о языке… Все это показывало – будущего у партии нет

Почему вы только сейчас заговорили о Голосе? Хроника падения партии, как я это вижу.

Закон о КИК

Закон Украины о контролируемых иностранных компаниях №466 – это был первый и главный сигнал. Он показал полное непонимание своего электората. Это был удар по креативной и инновационной экономике. 

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До сих пор те, кто тогда принял решение уезжать, считают именно этот закон вкладом в решение больше половины. Со всеми нашими недостатками, украинский резиденс для стартапов стал токсичным. И этот закон просто изменил баланс – плюсы/минусы в сторону минусов.

Отставка лидера 

Под Святослава Вакарчука собирались деньги и голоса. Голосовали за человека, который оказался просто троянским конем. И вопрос не в том, что остальная часть партии хорошая или плохая. Вопрос в том, что избиратели получили не то, за что голосовали. 

Понимаю, что так было всегда на всех выборах, но тут избирателя цинично отымели в извращенной форме. 

Напомню, что лично лидер лично мне на встрече один на один, не моргнув глазом пообещал, что второй раз он так не поступит. 

Поступил. Люди не меняются.

Дерибан земли в Киевраде 

Это писец какой красный флаг. Даже говорить не хочу.

Закон о языке 

Это просто п..ц, извините. Для меня, как русскоязычного националиста, это не красная линия. Это то, за что я готов драться. Чем больше будет украинского языка в стране тем меньше будет таких моральных уродов, как я, в перспективе 20-ти лет. 

Этот закон – прямая работа на кабаева и на войну. 

В моих глазах это прямая госизмена – это слив стратегии. А такие вещи не прощаются.

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Два года назад я принял решение голосовать за Голос. Но за две недели до выборов я потратил ночь, чтобы перевзвесить свои личные риски в этой стране и мое видение рисков для страны. И принял решение голосовать не за них. О чем написал пост в Facebook, за который меня гнобили.

В любом случае, те люди, которые прозрели только сейчас, сознательно или неосознанно, закрывали глаза на то, в каком говне купается партия. И отреагировали на это, только после того, как Голос начал зачерпывать говно руками и кидать им в лицо. Извините!

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Вакарчук Святослав голос закон о языке КИК Законопроект №5554 Законопроект №5554-1 дерибан земли
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