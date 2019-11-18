Расплата за "реформу". "60 секунд" о делах Петра Порошенко: видео

ПЯТЫЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ПЕТР ПОРОШЕНКО МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ПОД АРЕСТОМ УЖЕ ДО НОВОГО ГОДА. Об ЭТОМ - "60 СЕКУНД" С ПЕТРОМ ШУКЛИНОВЫМ.

Госбюро Романа Трубы официально просит ГПУ выписать подозрение Петру Порошенко и запросить Раду снять с него неприкосновенность.

Но в чем вообще обвиняют Порошенко?

Если коротко, на закате своих полномочий в марте этого года президент Порошенко якобы вмешался в конкурс на членов Высшего совета правосудия.

Теперь, после запроса ГБР в ГПУ, у самого Петра Порошенко действия Трубы назвали заказом Кремля. Говорят, все это происки россиян и ничего пятый президент не нарушал.

Кто же прав?

Вот именно это должна установить судебная вертикаль. Та самая, которая, по словам Петра Порошенко, была успешно им реформирована за пять лет его работы президентом.

Если реформа удалась – Петру Алексеевичу нечего бояться. Но что-то подсказывает, что он не очень доверяет результатам собственного труда.

Но ничего не поделаешь: если суд плохой, то винить в этом пятый президент сможет только самого себя.

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