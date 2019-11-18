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18.11.2019, 22:08

Расплата за "реформу". "60 секунд" о делах Петра Порошенко: видео

Расплата за "реформу". "60 секунд" о делах Петра Порошенко: видео
Руководитель общественно-политической редакции LIGA.net

Автор судебной реформы в Украине - Петр Порошенко - будет первым топ-чиновником, который испытает ее на прочность

ПЯТЫЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ПЕТР ПОРОШЕНКО МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ПОД АРЕСТОМ УЖЕ ДО НОВОГО ГОДА. Об ЭТОМ - "60 СЕКУНД" С ПЕТРОМ ШУКЛИНОВЫМ.

Госбюро Романа Трубы официально просит ГПУ выписать подозрение Петру Порошенко и запросить Раду снять с него неприкосновенность.

Но в чем вообще обвиняют Порошенко?

Если коротко, на закате своих полномочий в марте этого года президент Порошенко якобы вмешался в конкурс на членов Высшего совета правосудия. 

Теперь, после запроса ГБР в ГПУ, у самого Петра Порошенко действия Трубы назвали заказом Кремля. Говорят, все это происки россиян и ничего пятый президент не нарушал.

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Кто же прав?

Вот именно это должна установить судебная вертикаль. Та самая, которая, по словам Петра Порошенко, была успешно им реформирована за пять лет его работы президентом.

Если реформа удалась – Петру Алексеевичу нечего бояться. Но что-то подсказывает, что он не очень доверяет результатам собственного труда.

Но ничего не поделаешь: если суд плохой, то винить в этом пятый президент сможет только самого себя.

Детально о всех делах вокруг Петра Порошенко сегодня на главной странице LIGA.net в спецпроекте "Между свободой и тюрьмой: что ждет Петра Порошенко". Максимально честный и беспристрастный анализ всех дел вокруг пятого президента и его команды.

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Теги: Петр Порошенко
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