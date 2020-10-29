Распустить Конституционный суд сейчас – очень опасное решение

Бачу зараз багато радикальних заяв у соцмережах і заклик до президента Зеленського "розпустити Конституційний суд", "не визнавати рішення", бо "буремні часи вимагають буремних (політичних, а не правових) рішень".

Це дуже небезпечно! Пояснюю, чому.

Я надзвичайно злий на суддів, які проголосували за рішення, якимскасували статтю Кримінального кодексу 366-1 про покарання за недостовірне декларування, а також окремі положення антикорупційного закону.

Але скажу вам, як це виглядає з відстані – наразі знаходжуся з візитом у США. Без емоцій.

Окремі експерти тут — у Вашингтоні — вважають, що "перехідний період" у США (приблизно три місяці від дня виборів (3 листопада) до інавгурації) може бути використаний РФ для нових силових провокацій в Україні. Для цього їм потрібен "привід".

Тому зараз особливо важливо пам’ятати про те, що у рішенні Конституційного суду, окрім різного рівня корупціонерів та Ігоря Коломойського, є ще один бенефіціар. Значно небезпечніший.

Мета Кремля — правовий хаос в Україні та підрив державних інституцій. Простіше кажучи, вони "заганяють" нас у сценарій, де президент України, Верховна Рада України і Коституційний суд України будуть між собою з’ясовувати, хто з них більш "конституційний", і ігнорувати/скасовувати рішення одне одного.

Тому зараз як ніколи важливо діяти в межах правового поля:

1. ВРУ — максимально швидко ухвалити закони, які мінімізують шкоду цього рішення для репутації України на міжнародній арені.

2. СБУ — якщо вона на це здатна, повинна серйозно вивчити обставини ухвалення цього рішення і, якщо виявиться, що на суддів хтось чинив тиск в інтересах Кремля, — кваліфікувати ці дії як державну зраду з усіма логічними наслідками.

3. Скласти список усіх (!!!) кримінальних справ проти "великих" корупціонерів, які мають бути припинені внаслідок рішення КСУ та під особливим контролем, принципово довести ці справи до логічного завершення. Навіть якщо для цього треба буде змінити кваліфікацію злочинів (Аль Капоне теж за несплату податків посадили).

Ну і важливо пам’ятати, що рішення КСУ — не сама проблема, а просто симптом значно більшої проблеми: в Україні досі окремі негідники з великими грошима можуть купувати судові рішення і просувати свій порядок денний через кишенькові ЗМІ.

Якщо це терміново не припинити, то такі "симптоми" будуть з’являтися регулярно.

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