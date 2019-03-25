Расследование Мюллера: Трамп выиграл, Путин проиграл

"Следствие, которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер, не нашло свидетельств того, что президент Дональд Трамп, его предвыборный штаб или помощники вступали в сговор или координировали свои действия с Россией с целью вмешательства в ход президентских выборов 2016 года". Свидетельства, собранные спецпрокурором Мюллером, "не являются достаточными для установления" фактов, подтверждающих, что Трамп "препятствовал правосудию".
То есть, расследование Мюллера не обнаружило фактов нарушения закона президентом.
Таким образом, шансы на импичмент на сегодняшний день (и только на сегодняшний день) близки к нулю (шансы на переизбрание – совершенно другая, отдельная тема).
Были ли зря потрачены деньги американских налогоплательщиков, включая мои? Конечно, нет.
Во-первых, оправдание американского президента – очень ценный результат. Ведь оправдание по этим двум подозрениям было достигнуто при помощи независимого процесса, и это укрепляет "due legal proces", законность и американскую демократическую систему.
Во-вторых, в ходе расследования команда Мюллера предъявила обвинения 34 (!) лицам, в том числе, шестерым из окружения Трампа. Среди них – бывший юрист Трампа Майкл Коэн, экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт и бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн.
В-третьих, ещё раз установлены факты попыток вмешательства в американские выборы со стороны России. Мюллер обращает внимание на многочисленные предложения об оказании помощи кампании Трампа, прозвучавшие от связанных с Россией лиц. "В докладе описаны усилия российской стороны с целью повлиять на выборы и перечислены совершённые в этой связи преступления", – говорится в письме Барра Конгрессу.
И этот третий пункт означает, что впереди возможны новые санкции США против путинской ОПГ.
Счёт матча Трамп – Путин - 1:0, потому что Трамп укрепил свои политические позиции, а Путин и его ОПГ названы, фактически, преступниками, совершавшими преступления против США.
(Источник - блог автора)