Расследование Мюллера: Трамп выиграл, Путин проиграл

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашёл доказательств сговора штаба Трампа с Россией. Изучив доклад, генпрокурор США Уильям Барр уже заявил, что воспрепятствования правосудию лично со стороны президента Трампа не было.

"Следствие, которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер, не нашло свидетельств того, что президент Дональд Трамп, его предвыборный штаб или помощники вступали в сговор или координировали свои действия с Россией с целью вмешательства в ход президентских выборов 2016 года". Свидетельства, собранные спецпрокурором Мюллером, "не являются достаточными для установления" фактов, подтверждающих, что Трамп "препятствовал правосудию".