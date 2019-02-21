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21.02.2019, 09:24

Поделить и под суд: как кандидаты в президенты видят реформу Рады

Поделить и под суд: как кандидаты в президенты видят реформу Рады
Сооснователь проекта PolitEyes, советник министра Кабинета министров по роботе с парламентом

Роман Супрун проанализировал 44 программы кандидатов и выделил все, что там написано про реформу парламентаризма (укр.)

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100 депутатів, менше недоторканності та більше відповідальності: якою бачать Раду кандидати в Президенти

Якби Рада брала участь у #10yearschallenge, то навряд чи ми б помітили суттєві відмінності у процедурах її роботи. Між тим, реформа Парламенту назріла вже давно. Про це говорять і дискусії фахівців, і депутатські ініціативи, і славнозвісний "план Кокса". Більше того, цього часом красномовно вимагає поточна ситуація з голосуванням в Раді. Частина кандидатів в Президенти теж висловила свої думки з приводу того, як має працювати головний законодавчий орган країни.

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5 найпопулярніших ініціатив

Серед 44 учасників президентських перегонів майже третина – діючі народні обранці. Між тим, парламентська реформа представлена окремим пунктом лише в трьох програмах. Так, це не питання прямої президентської відповідальності. І все ж, ти можеш скільки завгодно прагнути та напрацьовувати прогресивні зміни, але який в тому сенс, якщо тобі будуть заважати парламентські процедури?!

Судячи з передвиборчих програм, відповідь кандидатів на питання життя, Всесвіту і взагалі всіх проблем з якістю роботи Ради – 450. Саме така кількість депутатів передбачена зараз. І саме скорочення числа нардепів є найпоширенішою пропозицією. Хтось (як, наприклад, один з лідерів гонки) вважає, що склад Парламенту має бути приблизно на сотню менше, а деякі (хто любить позмагатися цифрами в обіцянках) пропонують тільки сотню і залишити. Хоча є зовсім «одинока» ідея – збільшити число народних обранців до 600. В принципі, не дивно, що вона непопулярна.

Реформа парламенту
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Друга "фішка" - скасування депутатської недоторканності. Ідея об’єднала близько чверті кандидатів, але не всі готові відмовитися від привілеїв на 100%. О.Богомолець, М.Габер  та І.Смешко пропонують лише обмежити цей "бонус" для народних обранців.

Ще дев’ять прихильників у ідеї надати виборцям право відкликати депутатів, якщо ті не виконують свої обов’язки належним чином. З цією ж ідеєю пов’язані й останні дві топ-пропозиції – обмеження дозволених строків роботи на посаді та позбавлення мандату за прогули або кнопкодавство. Тож майбутній Парламент має шанси стати більш дисциплінованим.

Дві палати, влада опозиції і вибори по-новому

Деякі ініціативи стосуються і загальної логіки формування та роботи Парламенту. Так, наприклад, три кандидати пропонують запровадити двопалатну структуру за західними зразками і розділити учасників обговорення та ухвалення законопроектів.

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Щоб не було проблем з пошуком депутатів на голосування, які у важливий момент часто губляться в коридорах, кабінетах або їдальнях, один з кандидатів пропонує змінити логіку голосування та приймати рішення більшістю від присутніх в залі. Зараз для проходження законопроектів (за виключенням змін до Конституції) потрібно 226+ голосів.

Реформа парламенту
Ще три кандидати подумали про роль опозиції та пропонують законодавчо закріпити за опозиційними силами право контролювати владу.

Та більше за все кандидатів хвилює, як обирати новий Парламент. В 13 програмах можна знайти пропозиції змінити виборчу систему. Майже всі декларують бажання перейти на пропорційну систему виборів за відкритими списками.

В цілому, аналіз програм тішить тим, що значна частина кандидатів все ж розуміє і віддає належне ролі Парламенту. Хто б не був Президентом наступні 5 років, йому (чи їй) потрібно буде проводити законодавчі та кадрові зміни за допомогою Ради.

Працюючи з Парламентом вже не один рік, я переконаний, що ідеї змінити процес обрання депутатів і правила їх роботи точно не позбавлені сенсу. Врешті-решт, якщо хочемо, щоб вищий законодавчий орган приймав якісні реформи, не завадить на початку шляху трохи реформувати і його не завжди досконалі процедури. Тим паче, всі можливості для цього будуть у нового складу Парламенту, в якому, очевидно, будуть і представники команди новообраного Президента.

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Теги: верховна рада, кандидаты в президенты, выборы-2019, выборы 2019
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