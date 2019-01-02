Разговор с возбужденным избирателем о политической конкуренции

Доброе утро страна!

Вчера почитал сторонников и хейтеров Зеленского. И вот что я вам скажу, а уж слушать меня или не слушать - ваше личное дело.

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Первое и главное. Любой гражданин Украины имеет право выставить свою кандидатуру на пост Президента Украины. Соблюсти формальности, внести залог - и выставить.

Я тоже могу, если пойму, зачем мне нужна эта головная боль и общая ненависть на второй минуте после победы. И нахождение в змеином кубле "единомышленников" все следующие 5 лет. И клевета из каждого утюга. И ответственность за 40 с лишним миллионов людей, из которых большая часть плюет мне в спину и считает, что я им должен по праву рождения.

Но кто-то хочет и может баллотироваться, несмотря на все это. И вы можете. Каждый из вас. Хотите? Регистрируйтесь, вносите залог - и вперед.

Второе. Личное. В 2014 я бы не взял президентский жезл даже даром. Если бы мне предлагали и сулили все блага земные. Я просто не знал, что делать. И, боюсь, что моя позиция, если бы я стал президентом, повлекла бы совсем иное развитие событий. Войну за Крым в полном масштабе, очень жесткие решения по Донбассу и так далее, и закончиться все это могло не страшным зубожинням, которое мы все видели в магазинах и на рынках три дня назад, не безвизом и прочими плюшками, а кровью, оккупацией и партизанской войной. Я реально не понимал, что делать с пустой казной, с лезущим через границы соседом, с сепарами, и действовал бы в границах своего разумения. Честно? Наверное, да. Умно ли? Сомнительно. С последствиями на много лет? Несомненно.

Хорошо ли, что я не стал президентом? Думаю, да. Хотя, поверьте, у меня были бы и восторженные почитатели, восхваляющие мою мудрость, и ненавистники, рассказывающие, что я продался за большие тиражи книг в России. Люди такие, какие есть. Я не жду от них особого отношения и выдающегося ума. Коллективное - оно же бессознательное, так?

Третье. Я не считаю Порошенко плохим президентом. Я считаю, что он появился на своем месте, в свое время. Я голосовал за него в 2014 году и ни на секунду не жалею об этом. И я не уверен, что любой другой претендент на этот пост справился бы лучше.

Я вообще весьма иронично отношусь к эскадрилье сбитых летчиков, которые кружат над президентским креслом. Обгадить его они способны, а вот сесть в него - навряд ли.

Да, в истории правления Порошенко я вижу немало страниц, к которым у меня вопросы. Но в целом период его правления я рассматриваю, как удачный для страны. То, что он сделал, взяв Украину в 2014, заслуживает уважения. Да, он продукт системы, но других продуктов у нас нет. Более того, ИМХО, другие намного хуже.

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Четвертое. Надо ли менять Порошенко?

Есть демократическая процедура, которая называется выборы. Если большинство решит, что Порошенко надо менять, то его поменяют. Будет ли от этого лучше стране? Большой вопрос, но нам придется узнать ответы.

Пятое. Зеленский.

Ничуть не хуже остальных претендентов. А на мой взгляд, так и лучше остальных, потому что не имел отношения к политике все эти годы. Он ставленник Бени? Ай-ай-ай... А Тимошенко чей ставленник? А Какое отношение Ахметов имеет к Ляшко? А кто у нас человек Фирташа? И почему хейтеры Зеленского уверены, что богатый, самолюбивый, амбициозный парень, партнер Игоря по каналу 1+1, не может иметь с Коломойским общие интересы? Я думаю, может. И, скорее всего, имеет. А общие интересы эффективнее и непредсказуемее управляемости.

Профессия? Прекрасная у Володи профессия. Не хуже другой. А уж если честно, то профессиональный политик - это и есть настоящая проститутка, в отличии от артиста. Артисты у меня ничего, кроме добрых слов, не вызывают.

Да, качество шуток у Квартала разное. Так у нас все разное, в том числе и шутки. Только политический "бомонд" 27 лет одинаковый, пора разбавить. Сегодня прочел, что за Зеленского будут голосовать зрители и почитатели сериала "Сваты", то есть, маргиналы с ватным бэкграундом. Посмеялся.

Другого народа у меня для вас нет. Вот если бы за Володю бросились голосовать любители Кьеркьегора, я бы удивился.

Да, "Сваты" - народный сериал. Да, "Слуга народа" - дивная, не имеющая аналогов рекламная кампания! Завидуйте! Восхищайтесь! Красиво же! Но это почему-то вызывает вопросы, а то, что даже душ нельзя принять, чтобы из лейки не выполз светлый образ нищей, голой, босой и зубожилой - это в порядке вещей? Понимает ли кто-нибудь сколько Юлия Владимировна вгатила в свое присутствие в информпространстве еще до начала рекламной кампании? Это сколько сезонов "Сватов" и "Слуги народа" можно было бы снять в Голливуде с участием Тарантино? Нищая и зубожилая, что с нее взять? И аудитория у нее совсем другая, правда? Все больше патриоты, философы и интеллектуалы! О господи! Вы это серьезно? Может, разрешим голосовать только людям с учений степенью и в возрасте до 60-ти?

Шестое. Мы же все демократы, правда? Мы же за демократию жизнь положим! Мы же с диктатурой воюем на Востоке, мы же Путина терпеть не можем еще и за то, что он вытер ноги о Конституцию, и сидит в Кремле, прикипев ботоксными яйцами к трону! Так?

Если так, то пора сообразить, что при демократии люди могут проголосовать за кого угодно.

Например, за Путина. За Тимошенко. За Рабиновича. За Трампа.

И если люди в большинстве проголосуют за соседского кота Васю, то остальным надо с этим согласиться, и попробовать реализовать свой шанс на смену власти через определенный Конституцией промежуток времени. Гримасы демократии, мать бы их так.

Но или так, или - добро пожаловать в "русский мир". Или в Светлый и Предсказуемый мир бывших азиатских республик СССР. Мир наследования, передачи власти и т.д., вплоть до майоратов... хотите?

Чем вам Зеленский и его электорат хуже, чем электорат Ляшка, который в годы перестройки что только ни делал для своего покровителя за карьерный рост, и наделавший в итоге на красный галстук, Радикальную партию и лотерейные билеты? Тут шаблон не рвет?

Ах, Зеленский зло шутил об Украине! А как Вона с Путиным хихикала по поводу мазурика вы уже забыли, конечно? А кто привел во власть Ляшко? Пашинского? Власенко? Портнова?

Избирательная штука - память, правда?

Почему я голосующих за Зеленского должен считать маргинесом? А голосующих за Тимошенко, Ляшко и прочих - сливками общества? Вы серьезно? Да? У меня не получается, уж простите!

Седьмое. Это больше к власти и админресурсу.

Чем больше вы будете топтать, блокировать, пытаться дискредитировать Зеленского и его партию, тем больше у него шансов выиграть. Так устроено массовое сознание украинского народа. Он всегда проголосует за гонимого, оболганного, униженного и обиженного. Мы такие, никуда не деться. Для нас тот, кого ненавидит и преследует власть, предпочтительнее, чем сама власть. Парадокс, который давно надо принять за константу.

Зеленский не технический кандидат. Он не запачкан в политике. Он умен. Он популярен. Да, мы не знаем его программу, но ему напишут программу, причем, напишут лучшие.

Да, у него нет команды, но к нему придут. Поверьте, придут. Есть кому прийти. И это будут вполне компетентные и амбициозные люди.

И на этой волне можно создать новый тренд в политике и привлечь не последние силы в экономике. Будет ли из этого толк? Не факт. Много классно спроектированных лодок разбилось о скалы украинского воровства, бюрократии и взяточничества. Но, все равно, движение вперед не остановить.

Политическая конкуренция, а не грязные подковерные игры - вот нужная стратегия. На самом-то деле, власти есть что показать в активах, есть чем конкурировать и даже выиграть. Нужно только играть честно и чисто, и шанс есть.

Восьмое. Прогнозы - дело неблагодарное. Но... воздержусь, все-таки.

Зеленский и Вакарчук, если он тоже появится в списках, сильно изменят расклады по 1 и 2 туру. Очень. Имхо, это нанесет значительный ущерб электорату Тимошенко. Это все, что я пока скажу.

Есть и другие варианты, но о них позже.

С наступившим Новым Годом, соотечественники! Мудрости вам!

(Источник - Facebook)