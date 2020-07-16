Размер имеет значение: бизнес больше доверяет ОТГ. Не нужно их трогать

15 липня, Верховна Рада повинна була голосувати за законопроєкт №3650, яким в Україні мали утворити нові райони, набагато більші за теперішні. Але голосування відкликали. Це вірне рішення. Адже перед тим як створювати нові райони, треба чітко визначити, для чого вони потрібні, які будуть їхні повноваження та джерела фінансування. Також важливо, хто обиратиме владу у нових районах - місцеві мешканці чи президент так само призначатиме голів адміністрацій.

Законопроект можуть повернути до розгляду вже сьогодні, але головне - не забирати повноваження та фінансування в ОТГ та не дублювати функції районів і громад. Це негативно впливатиме на довіру місцевих мешканців та мотиви для бізнесу чесно платити податки.

Голів ОТГ обирають місцеві мешканці, яким вони підзвітні. Водночас голів райдержадміністрацій призначає президент. До того ж, у громадах інформація про витрачені кошти розходиться швидше та її легше перевірити, бо вони менші за розміром. Таким чином, у ОТГ є більше довіри до місцевої влади та контролю за тим, як витрачають кошти.

У бюджети громад податкові надходження зростають швидше ніж до бюджетів районів, де громади ще не запрацювали. Наприклад, у громадах, чинних на 2018 рік, ПДФО з заробітних плат на 1 людину у 2019 році зросло на 9,8%. Там, де у 2018 році платили в райони, зростання склало 7,8%.



Надходження ПДФО з заробітних плат до місцевих бюджетів у 2018-2019 рр., тис. грн на 1 людину

Джерело: openbudget.gov.ua, Держстат, власні розрахунки. (Для коректної бази порівняння бюджети громад, що запрацювали у 2019 році, були додані до бюджетів районів. Непідконтрольні та частково непідконтрольні райони та громади в них були виключені з розрахунку. Дані показані у гривні, 2019 рік).

Якби на територіях без ОТГ сплата ПДФО із заробітних плат зростала так само, як в ОТГ, то до бюджетів різних рівнів у 2019 році надійшло би на 0,75 млрд грн більше. І це лише з одного виду податку. Крім ПДФО, є ще єдиний податок, який ФОПи у громадах також сплачують більше, ніж там, де громад нема.

Визначити, які фінанси отримають нові райони, а які - громади, має допомогти законопроект №3614. Він встановлює перелік надходжень, що збиратимуть райони. Цей перелік не передбачає тих податків, що наразі збирають громади. Законопроект вже ухвалили у першому читанні, що є позитивом.

Важливо, щоб принцип “гроші - громадам” зберігся і до другого читання. Зокрема мова йде про 60% від ПДФО, місцеві податки. Це збереже довіру всередині громад, дасть поштовх місцевому бізнесу добровільно виходити з тіні та наповнить бюджети країни.

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