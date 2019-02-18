Развал РСМД дает Украине право на ракеты средней дальности

1 февраля государственный секретарь Майк Помпео объявил, что Соединенные Штаты приостановят выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и малой дальности (РСМД) 1987 года. Помпео сказал, что Россия нарушала договор в течение многих лет. На следующий день Государственный департамент уведомил российское посольство и посольства других участников договора, включая Украину, о намерении США выйти из договора. Президент Владимир Путин в тот же день заявил, что Россия также приостановит свои договорные обязательства.

К сожалению, Договор о РСМД близится к кончине.

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Подписанный Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году, Договор о РСД запрещал Соединенным Штатам и Советскому Союзу иметь ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров. Принятое в США для этого соглашения название "о ядерных силах средней дальности" не вполне отражает смысл договора, поскольку договор не ограничивается "ядерными" силами; он запрещает ракеты средней дальности наземного базирования независимо от того, являются они ядерными или обычными вооружениями.

Договор вступил в силу в июне 1988 года. К июню 1991 года Соединенные Штаты и Советский Союз уничтожили свои запасы, которые насчитывали почти 2700 ракет. В декабре 1991 года Советский Союз распался.

Однако США и Россия - не единственные стороны действовавшего до недавнего времени соглашения. Одиннадцать других постсоветских государств, включая Украину, стали преемниками распавшегося Советского Союза в части выполнения договора о РСМД. (Три балтийских государства, которые считали свое включение в состав Советского Союза незаконным и которые вернули независимость ранее в 1991 году, в их число не вошли).

Аналогичным образом в Лиссабонском протоколе 1992 года Россия, Беларусь, Казахстан и Украина приняли на себя договорные обязательства Советского Союза по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений 1991 года (СНВ-1). Последние три страны также обязались ликвидировать все стратегические наступательные вооружения на своей территории и присоединиться к Договору о нераспространении 1970 года в качестве государств, не обладающих ядерным оружием.

Что эта недавняя дипломатическая история значит для Украины? Поскольку Соединенные Штаты и Россия более не связаны ограничениями Договора о РСМД, теряет смысл состояние, при котором Украина и другие государства должны оставаться под предусмотренными соглашением ограничениями. Если Киев сочтет нужным, он может сослаться на то же самое право отзыва своего участия в договоре, которое Вашингтон использовал две недели назад.

При этом Украина останется связанной другими соглашениями. Договор о нераспространении запрещает ей приобретать ядерное оружие. В соответствии с режимом контроля за ракетными технологиями 1987 года Украина взяла на себя обязательство ограничить экспорт ракет, которые могут доставлять 500-килограммовую боеголовку на расстояние 300 и более километров.

Срок действия СНВ-1 истек в 2009 году, и договор был заменен новым - СНВ-2010, двусторонним американо-российским соглашением. Можно утверждать, что Украина полностью выполнила обязательства (уничтожить все стратегические вооружения на своей территории), принятые ею при подписании Лиссабонского протокола, но при этом не принимала обязательств никогда не приобретать их в будущем. Однако попытка создания ею межконтинентальных баллистических ракет (МБР), несомненно, встретит сильное сопротивление со стороны Соединенных Штатов, МБР и другие стратегические вооружения которых ограничены новым договором СНВ.

При этом ракеты средней дальности наземного базирования - другой вопрос. У правительства США не будет никаких юридических оснований возражать, если Украина выйдет из Договора о РСМД, поскольку в этом Киев будет прямо следовать примеру Вашингтона. Более того, учитывая продолжающуюся российскую агрессию против Украины, у правительства США нашлось бы немного оснований для протестов, если бы Киев пришел к выводу, что ракеты средней дальности могут повысить его способность сдерживать Россию от эскалации военных действий - при условии, что эти ракеты будут снаряжены обычными, а не ядерными боеголовками.

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Другие стороны, впрочем, возражения наверняка найдут. Россия, несомненно, будет против, но Москва напрямую нарушила Будапештский меморандум о гарантиях безопасности 1994 года, применила военную силу для незаконной аннексии Крыма, вторглась в Донбасс, нарушила договор о РСМД, развернув запрещенную крылатую ракету средней дальности, которая может быть нацелена в том числе и на цели в Украине и в других других странах Европы, и также приостановила свои обязательства по договору. В таких условиях будет вполне понятно, если Киев проигнорирует любые протесты России.

Некоторые европейские государства могут выразить обеспокоенность таким решением - технически они могут оказаться в радиусе действия украинских ракет средней дальности. У членов Европейского Союза и других европейских государств, впрочем, не больше причин опасаться гипотетических украинских ракет средней дальности с обычным вооружением, чем, например, реальных польских F-16, снаряженных обычными бомбами. Кроме того, большинство европейских государств до недавнего времени не выражали серьезных протестов даже по поводу нарушения Россией договора о РСМД.

Это не означает, что Украина непременно приступит к разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования. Украинское правительство должно будет оценить целый ряд политических, военных и стоимостных факторов, в том числе соотнести потенциальную военную выгоду наличия таких ракет при условии ответных действий Москвы и, возможно, некоторых европейских государств. Но если Киев решит выйти из договора о РСМД и подумать о создании собственных ракет средней дальности, он вполне может сделать это, не опасаясь и не встретив негативной реакции со стороны Соединенных Штатов.

Колонка опубликована на сайте Atlantic Council

в рамках проекта UkraineAlert

Перевод LIGA.net с ведома и разрешения правообладателя