Реакция Евросоюза на события в Беларуси: прагматизм или отказ от ответственности

Уже более двух недель в Беларуси ежедневно проходят протесты против режима Александра Лукашенко. В будние дни они менее массовые, а в выходные – в центр Минска выходит десятки, если не сотни тысяч человек.

Несмотря на беспрецедентность событий в Беларуси и интерес международного сообщества к ним, один из ключевых мировых игроков не особо спешит вмешиваться в происходящее.

Речь о Евросоюзе, который своей реакцией на события в Беларуси, демонстрирует абсолютный политический прагматизм.

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Де-факто Европейский союз бездействует относительно режима Лукашенко, и это бездействие он не очень хорошо маскирует красивыми словами о непоколебимой поддержке либерально-демократической оппозиции.

Часть стран ЕС (та и кажется само руководство Союза) хотят избежать еще большего ухудшения отношений с Россией. Это очевидно, учитывая, что часть государств в Евросоюзе уже достаточно давно, активно и публично (это самое главное) занимаются поиском выхода из сложившегося кризиса в отношениях.

Выход из кризиса ищут не все. Некоторые страны руководствуются не экономическими, а политическими интересами. Например, страны Балтики и Польша смотрят на ситуацию с точки зрения национальной безопасности. С перспективы Польши, первоочередной задачей является сохранение хотя бы формальной независимости Беларуси и недопущение появления у своей границы еще большего количества войск РФ.

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А некоторые государства в ЕС фактически признают, что Беларусь — это зона влияния России. Как пример можно взять хотя бы заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который призвал Кремль повлиять на Лукашенко и стабилизировать ситуацию в стране. В таком статус-кво есть немалая вина Лукашенко, и, поступи он некогда иначе, история возможно пошла бы по-другому. Однако, как известно, история не знает сослагательного наклонения.

То есть ситуация выглядит следующим образом - Евросоюз не признал выборы в Беларуси, не признает Лукашенко, призывает к честным перевыборам, но одновременно с этим продолжает вести диалог с Лукашенко (говорят, что выбора у них нет), не разрывает дипотношения с режимом, реально не вмешивается во внутренние дела Беларуси из-за России, чтобы лишний раз ее не провоцировать и не допустить полного поглощения РБ.

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За всей этой политикой сидения на двух стульях стоит желание сохранить стабильность в Европе, нарушенную Россией в 2014 году. РФ предстает в глазах ЕС как субъект, способный на крайние внешнеполитические меры. Субъект, с которым они не хотят соперничать, а потому и не собираются лишний раз провоцировать.

Кто-то скажет, что это является некой стратегией ЕС и игрой в перспективу. Однако в данном случае крайне трудно не спутать «игру в долгую» и банальный отказ от конфликта и ответственности.

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Как бы там ни было, сделать вывод из этой ситуации необходимо именно Украине. Если мы не успели запрыгнуть в поезд ЕС, а временные перспективы у нас по-прежнему туманны, то чтобы не быть «неожиданно» брошенными на произвол, стоит углублять именно собственную независимость и субъектность.

Это не означает, что Украине следует отказываться от ее преждевременных планов. Наоборот. Никто не станет тянуть Украину за собой, если она не будет того реально стоить. Это крайне ясно показывает опыт Беларуси, которая сегодня до конца не принадлежит сама себе.

Интеграция и укрепление государства на международной арене должны идти параллельно. Ибо, делая ставку сугубо на что-то одно, можно проиграть с треском.

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