Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.03.2019, 09:35

Реальность против: Россия теряет значение на международной арене

Реальность против: Россия теряет значение на международной арене
Российский политолог и публицист

Америка и прочие ведущие страны больше не смотрят на Россию как субъект для равноправных отношений, считает Лилия Шевцова

Реклама
Реклама

Нам не хватает времени, чтобы разобраться с событиями, которые на нас сваливаются. Мы их комментируем и бежим дальше. Вот все бросились обсуждать арест бывшего министра Абызова. Понятно почему: драма такого взлета с таким оглушающим падением! А ведь скоро новая сенсация!

Но насколько мы осознали, что два других события, произошедших недавно, также говорят о драме – но только для всей страны?

Реклама

Первое - уход Назарбаева с поста президента Казахстана. Назарбаевский пируэт вызвал в России всплеск дискуссии о будущем российском «транзите». Пойдем ли мы назарбаевским путем, а если нет, то почему?

Между тем, Назарбаев преподнес президенту Путину неприятный подарок, напомнив Кремлю о тревожном и неизбежном. Впрочем, обсуждение «конца» нынешней реальности и какую форму он примет, стало российским времяпровождением, которое заполняет стратегическую пустоту.

Но вот ведь ирония: сам разговор о завершении и "черной дыре" после того, как оно состоится - приговор и российской системе, и самому Путину. Вряд ли он хочет, чтобы его последнее конституционное президентство превращалось в общее ожидание последнего акта и грызню наследников за право владеть вертикалью. Президент явно хочет говорить о нацпроектах, о своей миссии и своей роли в российской истории. Словом, о великом и возвышенном.

Однако Россия занята другим. Россия обсуждает, когда и как Путин уйдет; а если не уйдет, что сможет сделать, когда сделать уже ничего нельзя.

Читайте также
Россия не пропускает на границе мужчин-украинцев - Цигикал 04.12.2018Бекешкина не исключает налаживание отношений: РФ должна покаяться 04.12.2018Россия не выполнила решение ЕСПЧ по пленным морякам - Порошенко 04.12.2018

Разговор о «транзите» не просто выбрасывает в мусорную корзину повестку дня, которую российский лидер хотел бы представить народу. Это и делегитимация его власти. Чем больше элита и пикейные жилеты толкуют о «транзите», тем больше подрывают нынешнее лидерство, лишая его перспективы. И ничего с этим поделать нельзя: само единовластие загнало нас в ловушку, где каждый его жест становится жестом саморазрушения.

Запретить обсуждение «транзита» и карать штрафами? Можно, конечно. Если учесть уже принятые законодательные нормы. Но ведь запретное манит еще больше!

Второе системное для России событие - это вывод американского спецпрокурора Мюллера об отсутствии «сговора» между Трампом и Путиным по поводу вмешательства России в президентские выборы в США. Ирония в том, что подозрения о сговоре между Трампом и Путиным были, скорее всего, последним проявлением «биполярности» России и США, когда два лидера выступали на равных. Даже больше: в восприятии многих Трамп был обязан Путину, что можно считать признаком возвышения российского лидера, сделавшего американского президента своим должником.

Но сейчас «российский фактор» уходит из американской жизни. Какие-то периферийные расследования «российского следа» будут там продолжаться. Но и Демократическая партия, и политический истеблишмент в Америке вынуждены искать иные поводы для своего противоборства и политической повестки дня. В Америке ощущается усталость от России и нежелание сохранять ее в качестве интриги американской политики.

Реклама

А что это будет означать? Понятно что: исключение России из американской системы приоритетов. С одной стороны, этот факт может привести к ослаблению американской санкционной удавки в отношении России. С другой, уход России с американского радара означает формирование миропорядка, в котором России будет сложно претендовать на место в первом эшелоне. Кремлю придется пересматривать свою внешнюю политику, основанную на американо-центризме. Кстати, именно последний - восприятие себя Россией через отношения с мировой сверхдержавой- является предпосылкой нашей державности.

Наступает момент, когда Россия Америке больше не будет нужна. Ни в каком качестве! Хотя по большому счету и сейчас Россия американцам не интересна. Америка больше не смотрит на Россию как субъект для равноправных отношений.

У Америки появился иной интерес - формировать миропорядок, который бы интегрировал Китай в качестве партнера. Это будет новая биполярность. И никакой надежды на треугольник «США-Китай-Россия». Обидно, конечно. Но такова жестокая правда жизни.
Вот американская «RAND Corporation» опубликовала доклад под названием «Россия — изгой, а не соперник; Китай — соперник, а не изгой». Любопытное чтение. Американцы предлагают сдерживать Россию, которая по их мнению находится в состоянии необратимого упадка. Но в отношении Китая предлагается иная стратегия – формирование «стратегического равновесия» и конструктивного сотрудничества.

В любом случае Россия рассматривается как государство второго эшелона. А не системообразующая держава, которая вместе с Америкой несет ответственность за миропорядок. Конечно, Кремль может придумать повод привлечь внимание американцев и заставить их вернуться к диалогу. Но что это будет, кроме ядерного противостояния, которое может стать разрушительным для России?
Вот какую свинью нам подложил спецпрокурор Мюллер, закрывший в Америке российскую тему.

Предательская реальность, к которой Россия пока не готова. Вот в чем наша драма.

А что касается ареста бывшего министра Абызова - тоже системное событие, выходящее за пределы личной судьбы. Здесь вам не только сага о лояльности и предательстве, о незавидной судьбе российских сислибов, о жалкой роли премьера, но и картинка о выстраивании нового силового режима с прицелом на завершение «транзита».

А если копнуть еще глубже? Для этого нужен Шекспир с Салтыковым-Щедриным.

(Источник - блог автора)

Все материалы автора
Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.
Отправить:
Распечатать:
Теги: международная политика, Россия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Правила блицкрига Зеленского: из шоумена в президенты за 90 дней?
Политика Правила блицкрига Зеленского: из шоумена в президенты за 90 дней?
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 