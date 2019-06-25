"Ребята, выдыхайте". Как жить после возвращения РФ в ПАСЕ

Тут такая зрадная зрада подъехала. С российской делегации в ПАСЕ сняли санкции, и теперь она может вернуться.

Большинство европейцев проголосовали за это решение, включая Азербайджан, Норвегию, Францию, Италию, Испанию, Нидерланды, Португалию, Турцию, Словакию, Австрию и Германию.

Как же теперь с этим жить? Десятки разочарованных и удивлённых постов в ленте ФБ.

"А как же европейские ценности?!" - возмущаются одни.

"И после всего, что сделала Россия! Убийц вернули в организацию! Как они могли?" - вопрошают другие.

"Нас предали и сливают, это заговор против Украины!" - негодуют третьи.

А знаете что?

Вот эта истерика - это просто квинтэссенция того, насколько искажённым и искусственно накачанным было наше информационное пространство последние несколько лет.

Более полутора лет европейцы обсуждали возможность возвращения РФ в ПАСЕ, и тут вдруг они это сделали. Вот ведь неожиданность!

В этом вся суть нашей внешней политики и её коммуникации населению и партнёрам.

Несколько лет у нас была сплошная "перемога", а Россия проигрывала по всем фронтам, попутно чуть не развалившись от действия санкций.

Чудо их спасло. Просто deus ex machina.

Пять лет подряд у нас едва не боготворили западные ценности, нравственность и высшую справедливость их политики, на всех парах стремясь войти в этот закрытый элитный европейский клуб.

При этом, всем плевать было на то, как на самом деле Европа действовала в других регионах мира и как она менялась последние пять лет.

Оказывается, дыра в бюджете и закулисные договорняки в условиях кризиса старого порядка и самого ЕС больше волнуют европейцев, нежели безапеляционная поддержка Украины, которая за пять лет ничего им не предложила.

Европейский прагматизм тупо игнорировался в угоду наивному романтизму, и ставка делалась именно на него. Соответственно, отношения с ЕС никогда не были по-настоящему прагматичными, гибкими и серьёзными.

Информационный пузырь накачивался "добрыми вестями", пока это не превратилось в замкнутую рекурсию "перемог" - параллельную вселенную, в которую уверовали многие люди, включая часть журналистов и экспертов.

За пять лет сформировалась такая мощная "спираль молчания", что любой, кто пытался из неё выйти, автоматом становился "агентом Кремля".

Вот так Украина застряла в 2014 году. И продолжает жить в нём до сих пор, будто бы в мире ничего не менялось.

Так было с ПАСЕ.

Так было с "Северным потоком-2".

Так происходит с санкциями против РФ.

Но когда строишь стену иллюзий, она всё равно рухнет. Чем выше её возводишь, тем больнее с неё падать, и тем сильнее будет фидбек от толпы "разочарованных", "обиженных" и "удивлённых", выливающийся в основном на результаты выборов.

Но, конечно же, в этом виноват Владимир Зеленский, кто же ещё! Он не сумел взять за горло этих "неблагодарных" европейцев во Франции и Германии, и приказать им не голосовать за Россию в ПАСЕ.

Вообще, я сейчас скажу преступную с точки зрения нашего убогого мейнстрима вещь: возвращение РФ в ПАСЕ ничего страшного с собой не принесёт.

Я вообще изначально не видел тут большой проблемы, кроме как мелкого символического поражения.

ПАСЕ - это консультативный орган, принимающий решения, не имеющие юридической силы. Вот и всё.

А потом из этого сделали какой-то безумный фетиш, будто бы от ПАСЕ зависит что-то, будто бы это какая-то очень могущественная организация.

Ребята, выдыхайте.

У нашей делегации теперь появится реальная практика жёстких дебатов, возможность поупражняться в ораторском искусстве и очень яркая груша для словесного битья в виде кучки русских, у которых можно вызывать перманентное горение.

И я очень надеюсь, что администрация и новое правительство В. Зеленского не пойдут по этим же граблям, и будут более трезво оценивать ситуацию вокруг нас, и хоть немного интересоваться тем, что же там у других происходит.

(Источник - блог автора)