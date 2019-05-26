Референдум и Донбасс: бывает ли польза от глупости (видеоколонка)

Свеженазначенный руководитель Администрации президента Андрей Богдан успел сделать ряд заявлений, вызвавших политический скандал и необходимость комментариев от Владимира Зеленского.



21 мая Богдан в публичном выступлении допустил проведение всенародного голосования "о достижении мирных договорённостей с Россией", а 24 мая расставил точки над "i", уточнив, что "мы понимаем, что если такой мир будет достигнут, то будут, наверное, какие-то вопросы, лучше спросить у население, вы с этим соглашаетесь. Если не согласны, возможно, не надо подписывать тех или иных соглашений". Но трое суток, на протяжении которых СМИ песочили Зеленского, после разъяснений никуда не делись.

С одной стороны, это и хорошо, президент должен "на своей шкуре" прочувствовать результаты "залётов" членов своей команды. С другой стороны, за всеми спорами на второй план отошла очень важная тема - использование референдума в интересах Украины, как способа защиты от неблагоприятного развития ситуации. Давайте порассуждаем и о том, как Богдан "подставил" Зеленского, и о том, какие возможности и при каких условиях даёт инструмент под названием "референдум".