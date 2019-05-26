Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.05.2019, 11:30

Референдум и Донбасс: бывает ли польза от глупости (видеоколонка)

Референдум и Донбасс: бывает ли польза от глупости (видеоколонка)
эксперт Украинского института будущего

Закон о референдуме в Украине не принят и любые предложения такого рода - чистый популизм. Но референдум, тем не менее, инструмент интересный

Свеженазначенный руководитель Администрации президента Андрей Богдан успел сделать ряд заявлений, вызвавших политический скандал и необходимость комментариев от Владимира Зеленского.

21 мая Богдан в публичном выступлении допустил проведение всенародного голосования "о достижении мирных договорённостей с Россией", а 24 мая расставил точки над "i", уточнив, что "мы понимаем, что если такой мир будет достигнут, то будут, наверное, какие-то вопросы, лучше спросить у население, вы с этим соглашаетесь. Если не согласны, возможно, не надо подписывать тех или иных соглашений". Но трое суток, на протяжении которых СМИ песочили Зеленского, после разъяснений никуда не делись.

С одной стороны, это и хорошо, президент должен "на своей шкуре" прочувствовать результаты "залётов" членов своей команды. С другой стороны, за всеми спорами на второй план отошла очень важная тема - использование референдума в интересах Украины, как способа защиты от неблагоприятного развития ситуации. Давайте порассуждаем и о том, как Богдан "подставил" Зеленского, и о том, какие возможности и при каких условиях даёт инструмент под названием "референдум".

Читайте также
Петиция за отставку Богдана набрала 25 000 голосов 25.05.2019Назначение Богдана главой АП обжаловали в суде 24.05.2019"Украина - не рояль". Зеленского призвали уйти в отставку: фото 24.05.2019

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, референдум, андрей богдан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Юрій Луценко: Без свідків пити каву з Коломойським не буду
Политика Юрій Луценко: Без свідків пити каву з Коломойським не буду
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 