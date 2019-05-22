Референдум в обмен на бабло

Самой шокирующей новостью в перечне шокирующих новостей последних дней стало заявление нового главы администрации президента Андрея Богдана о том, что команда Зеленского или сам Зеленский планируют провести референдум на тему мирных договоренностей с Россией. То есть, фактически озвучил план капитуляции, когда на референдуме народ Украины сам проголосует за план Путина-Медведчука. Просто потому, что любой другой быстрый мир с Россией сейчас невозможен. России он не нужен. В любой краткосрочной перспективе. А значит, может быть реализован только план Медведчука, который транслирует желания Путина еще с 2014 года – автономия (читай - федерализация) для оккупированных областей, которые смогут влиять на внешнюю политику Украины.

Это не торговля людьми или территориями. Нет. Это торговля суверенитетом. И референдумы – любимый инструмент харизматичных лидеров по пропихиванию нужных им решений в обход институтов. Любой харизматический лидер ломает институты. И занимается популизмом. Это неизбежно. Как и последствия правления такого лидера. Доказано Венесуэлой.

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Ключевой вопрос – зачем они это делают? Все просто – им нужны деньги.

В Украине всегда было два варианта, откуда брать деньги. Запад или Россия. Запад дает деньги только в обмен реформы. И пытается за уши втянуть в цивилизацию. Россия дает деньги в обмен на отсутствие реформ. Чтобы Украина никуда не делась от нее. До 2014 года этот цикл работал постоянно. С 2014 года, по объективным причинам, это стало невозможно. Последние 3 млрд долларов у России взял Янукович - перед тем, как сбежать. И Украина оказалась зависима от западных кредитов, и вынуждена была начать делать реформы. Болезненные реформы. Болезненные не только для населения, но и для олигархов. И теперь, на данный момент, любая украинская власть зависима от Запада. Потому что нужны деньги. И Запад треубет прикрывать схемы, поддерживает ProZorro, имплементировать борьбу с коррупцией.

И сейчас Запад требует продолжать реформы. И не дает откатывать реформы. И это является ключевой проблемой нового олигарха номер один - Коломойского. Потому что его цель – защитить свои активы. И для этого нужно признать национализацию ПриватБанка незаконной.

Но коллективный Запад не раз заявлял, что это будет концом сотрудничества. И концом денег. И у Зеленского был выбор: или идти навстречу Западу и слушать условного Волкера, или следовать советам Коломойского. И он сделал выбор. Демонстративное назначение Богдана, которое не только нарушает закон о люстрации, но и противоречит рекомендациям наших западных партнеров, досрочные выборы по сомнительной процедуре – это все показывает, что Зеленский выбрал Коломойсмкого. Причем сделал это публично и открыто, давая сигнал всем вокруг. В своем знаменитом интервью олигарх говорил, что ставит на Богдана, что нужны выборы без мажоритарщиков, но с барьером в 3% и закрытыми списками. И это уже реализуется Зеленским. Теперь осталось реализовать другую часть интервью Коломойского, где олигарх называл МВФ – "злом", а национализацию Приватбанка – "преступлением".

Что это означает? Дефолт. У Украины наступают сроки пиковых выплат, инвесторы очень чувствительны к сотрудничеству страны с МВФ. И макроэкономическая стабильность базируется именно на сотрудничестве с МВФ. Если не заменить деньги МВФ деньгами из России. И, похоже, «У Зеленского» нашли путь, как взять эти деньги. Подружиться с Россией поможет референдум и имплементация его решений. Украина становится частью "русского мира". "Сваты" снова показывают по всем телеканалам.

А общество? А общество не важно для харизматического лидера, потому что он опирается на неактивное большинство. Которое всегда его поддержит. На то он и харизматичный лидер. Простой человек из народа. А народ всегда поддержит простого парня, доказано Венесуэлой. И всегда на референдумах поддерживает его идеи. Всегда. По крайней мере, пока будет что кушать. Тем более, разрыв с МВФ и дружба с Россией позволяет снизить тарифы, прогнать ненавистную Супрун, снова сделать Национальный Банк зависимым «от народа» - со стабильным курсом и низкими ставками кредитования. Людям понравится. А то, что вход в "русский мир" рано или поздно приведет к кризису, отбросит нас от цивилизации и забальзамирует стагнирующее украинское общество – это мелочи. Это будет потом. Сначала будут просто низкие тарифы. И довольный Коломойский.

И никто не будет выносить такого президента на вилах. Как оказалось, националистическая общественность больше беспокоится по поводу клубов и гей-парадов, чем по поводу предательства интересов страны.

Зеленский, как и обещал, не торгует территориями или людьми. Он торгует суверенитетом. Он сделал выбор. Он готов обменять активы Коломойского на украинский суверенитет.

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(Источник - блог автора)