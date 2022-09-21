Референдумы на оккупированной территории Украины: две цели Путина

Возможное решение разыграть комедию в виде так называемых референдумов означает окончательное признание президентом РФ Владимиром Путиным поражения "специальной военной операции в Украине". Но ему критично необходимо повысить ставки именно сейчас.

Фарс с референдумами планировался позже, теперь Кремль хочет провести его, не контролируя территории ни одного из регионов. То есть это не фарс, а шизофрения слабости. Путин хочет добиться двух целей.

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Первая – перебить возмущение своих националистов и фашистов поражением в Харьковской области. Они начали его считать слабаком, а это – начало конца. Попытка срочно "продать" им "Новороссию" – это спасение режима и самого Путина.

Второе – заставить Запад и прежде всего США начать с ним говорить, ведь все намеки и обращения остались без ответа, Кремль просто послали. Теперь в Москве будут угрожать мобилизацией, которой уже никто не боится, и применением ядерного оружия, которое является последней "пугалкой" Путина. Ведь запугать "зимой без газа" тоже уже никого не получится, Европа уже считает Путина человеком, которому никогда нельзя доверять, и соответственно подготовилась путем закачки газа в хранилища.

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Пора Западу и Китаю садиться вместе и быстро думать, что делать с сумасшедшим домом под названием "Россия". Происходящее там таблетками уже не лечится.

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