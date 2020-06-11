Реформа оборонпрома: красные линии будущего супероргана

Государственной части оборонного комплекса не везет с момента создания. Мало того, что Укроборонпром был создан злой волей, с дулей в кармане и с камнем за пазухой, так еще и на протяжении всей истории своего существования концерн упрямо и настойчиво уводили от международных практик управления госкомпаниями и прятали в тень.

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Последствия мы помним. От многочисленных коррупционных скандалов и практически мертвой доброй трети госпредприятий до пятого президента, выбитого громким расследованием в оборонке из предвыборной гонки. В погоне за личной наживой и выстраиванием механизмов взимания коррупционной ренты в концерне была умножена на ноль система подотчетности, прозрачности и контроля. Вернее так. Ее никогда не существовало. Советская система, выцветшая до дыр, утратила актуальность, а новые практики не появились. Более того, когда настала пора изменений, то Укроборонпром умело вывели из-под действия корпоративной реформы, которая началась в 2015 году. Зацементировали неэффективность и заблокировали любые изменения специальным законом. \

Зря.

Именно корпоративное управление для Укроборонпрома является отправной точкой в решительных изменениях, которое общество почувствует не только в качественной военной технике и вооружении, выпускаемой предприятиями концерна, но и в росте ежегодных налоговых платежей и поступлений в бюджет. С чего начинается реформа? С правильного определения роли государства, как собственника, и полного отделения функций владения от функций разработки политики, регулятора и закупщика.

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В советской модели государственного мышления централизация этих ролей в рамках одного органа давала ответственность и полномочия для достижения результата. В государстве, где существует плановая экономика и напрочь ответствует частный сектор, наверное, этот подход как-то работает. Но развитый мир для стимулирования технологического развития, притока инвестиций и конкурентоспособности давно отбросил такой подход, как змея – старую шкуру.

Современный мир требует современный способ организации взаимоотношений государства и государственных предприятий. Любая система для того, чтобы стать устойчивой в долгосрочном плане, обязана быть пронизана сдерживающими факторами и противовесами. Взаимным контролем и подотчетностью. Ясными целями и четко описанной ответственностью. Должен соблюдаться базовый принцип – каждый должен делать свою работу, дополнять друг друга и не пересекаться. Таким образом роли владения, регулирования, распределения бюджета (закупок) и создания политик распределяются по разным органам управления, обеспечивая реализацию воли государства и исключая конфликт интересов.

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Кто и как управляет Укроборонпромом сейчас и что может поменяться?

В текущей корпоративной архитектуре функции управления переданы в ограниченной степени Наблюдательно совету Укроборонпрома, ответственность владения Концерном закреплена за Кабинетом Министров, а функции политики и регулирования - за Министерством экономики. И это правильно, хоть и нуждается в усовершенствовании.

Но что будет, если слить все это вместе в некий суперорган – единое министерство?

Радикальное снижение качество управления. Бизнес, хоть и государственный, должен жить по законам бизнеса. Бизнесом должны управлять люди с бизнес компетенциями. В текущих условиях, когда зарплата государственного служащего среднего звена едва достигает 20 000 грн, найти профессионалов на такой уровень дохода будет невозможно. Придут либо непрофессионалы, либо заинтересованные лица с конфликтом интересов. Качество и скорость принимаемых решений радикально упадет. Массово возникнут коррупционные соблазны, когда утвержденный финплан, согласованную организационную структуру или за назначение генерального директора будет браться мзда и процветать взяточничество. Такие повреждения отбросят государственные предприятия на десятилетия назад, остановят в развитии и поставят многих на грань смерти.

Потеря роли справедливого арбитра. Объединив функции собственника государственных предприятий и регулятора, государство не сможет выполнять роль независимого арбитра между частным сектором и госпредприятиями. Превращаясь в, фактически, главного участника рынка, оно будет иметь большой соблазн предоставлять преимущества "своим" компаниям, а не равные условия для всех. Такой подход искривит и дисбалансирует конкуренцию и ограничит развитие рынка в целом.

Отсутствие равных правил игры. Владея предприятиями и одновременно определяя политику для всего рынка, государство получит искушение делать подмену целей и приоритетов нужных стране, целями отдельных предприятий, которыми владеет. Таким образом вместо равных правил для всех, появятся те, кто будут немного "равнее", которые будут иметь преимущества в распределении государственного финансирования, льгот, инвестиций. Суперминистерство станет заинтересовано кормить родные рты, а частный сектор будет ущемлен и страдать. Особенно, если такое Суперминистерство получит функции по управлению закупками.

Конфликт социальных целей и эффективности управления. Владея и управляя предприятиями, государство потеряет логику рационального владения. Мертвые и неконкурентоспособные предприятия будут тянуть за уши, перераспределяя ограниченный ресурс в целях спасения и реанимации, вместо принятия жестких решений о ликвидации и реорганизации. Государственные предприятия будут требовать к себе особых отношений, взывать к увеличению госзаказа и преференций, которые они будут успешно осваивать. Долги будут накапливаться и расти, а запутанность и размытая ответственность будет рождать операционную неэффективность и коррупцию.

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И это только некоторые патологии из многих.

Описанная печальная картина не является плодом воображения. Это практически полное описание положения вещей, которое происходило в управлении государственной собственностью до 2015 года.

Начатая тогда корпоративная реформа создала условия для трансформации и перестройки госкомпаний на рыночные рельсы. И реформа Укроборонпрома должна происходить в фарватере уже принятых ранее решений о модели управления государственными компаниями. Без исключения и особого статуса.

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Реформа оборонного комплекса, разрабатываемая на высших правительственных уровнях, должна учитывать красные линии, которые проведены международными стандартами корпоративного управления, для того чтобы избежать патологий и негативных эффектов, описанных выше. Их несколько.

Красная линия №1 – разделение функций между органами, которые будут выполнять роль собственника по отношению к Укроборонпрому и органов, которые будут разрабатывать политику и регулировать оборонно-промышленный комплекс. Для этого в конструкции будущей системы власти нужно заложить разделение компетенций владения и политикотворчества в разных министерствах.

Красная линия №2 – обязательная корпоратизация государственных оборонных предприятий для того, чтобы перейти от устаревших архаичных организационно-правовых форм (государственных и казённых предприятий) в современные и конкурентоспособные формы (АО и ООО). Для этого нужно как можно быстрее принять закон о реформировании Укроборонпрома, разработанный комитетом Верховной Рады, совместно с Минэкономики, в котором содержаться правовые механизмы ускоренной корпоратизации и современного корпоративного управления.

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Красная линия №3 – принятие политики собственности Укроборонпрома Кабинетом министров, которая даст возможность зафиксировать цели владения, завершить калибровку уже разработанной стратегии развития концерна и определить показатели эффективности для менеджмента и Наблюдательного совета концерна.

Красная линия №4 – Внедрение современных стандартов корпоративного управления на базе рекомендаций ОЭСР. Включая формирование наблюдательного совета с независимыми директорами, рыночной оплаты членов НС, а также утверждение согласованного со стандартами ОЭСР устава Укроборонпрома в части распределения полномочий и ответственности между государством, как собственником, Набсоветом концерна и менеджментом.

Как видите красных линий немного. Реформа Укроборонпрома набрала быстрый темп, и мы прошли большой путь за последние десять месяцев.

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Во-первых, разработана долгосрочная концепция реформирования концерна.

Во-вторых, проведен триаж-анализ с оценкой жизнеспособности государственных оборонных предприятий.

В-третьи, сформирована детализированная модель управления Укроборонпромом на переходной период и в целевом состоянии.

В-четвертых, завершено создание модели корпоративного управления, включая утвержденный Набсоветом кодекс корпоративного управления.

В-пятых, завершается разработка отраслевых стратегий, определяющих развитие предприятий исходя из перспективных продуктов и ожиданий клиентов.

Шестое достижение - разработан законопроект, который ускоряет трансформационные процессы в оборонных предприятиях с помощью корпоратизации и внедрения современной модели управления.

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Мы готовы к корпоративной трансформации и нас сдерживает только принятие законопроекта, который должен снять зашитые в законодательное поле ограничения. У нас единственная просьба к нашему акционеру, вне зависимости от конструкции власти на верху: не смешивать владение с регуляцией и не ограничивать искусственными барьерами набранный нами темп.

В таком случае государственная оборонная отрасль вздохнет полной грудью, расправит крылья и вернет сторицей вложенные усилия качеством продукции и уплаченными в бюджет налогами

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