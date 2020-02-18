Реформа прокуратуры ставит под угрозу расследование по делу МН-17

В Нидерландах СМИ обсуждают увольнение украинских прокуроров, которые работали в следственной группе по делу о катастрофе Boeing рейса МН17. Из шести представителей нашей страны остался один (уволено пять). Данный факт может стать причиной политических обвинений внутри Украины и основой для политической игры России - атаки на украинскую позицию на внешнеполитическом поле.

Однако "зрады" тут нет, а вот демонстрация неработающей системы просто уникальная. В чем суть?

Прокуроры, скорее всего, действительно уволены (скорее всего - потому, что есть информация СМИ Нидерландов, но нет реакции украинской стороны). Это часть процесса по перезапуску прокуратуры, и указанные пять человек просто не прошли переаттестацию (если верить голландским СМИ). Соответственно, они не имеют права работать в международной следственной группе и должны быть отозваны. На этом этапе все логично и понятно.

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Но нелогичным являются иные факты, а именно:

1. Отсутствие "скамейки запасных"

В случае работоспособной системы с материалами такого громкого дела, возможно, стоило знакомить несколько большее количество людей. В том числе, чтобы при наступлении необходимости, безболезненно произвести замену представителя в международной группе.

Судя по тому, что о новых назначениях Офис генерального прокурора не сообщил, мы не имеем "скамейки запасных", как не имели ее и предыдущие пять лет. Это колоссальная проблема, которую необходимо решать.

2. Провал коммуникации

Журналисты из Нидерландов успели побывать в Киеве, взять интервью у части уволенных прокуроров и передать ее в свои редакции. Сообщения в украинской прессе не было до обеда 17 февраля. Таким образом, позиции украинской стороны, которая должна была появиться первой, до волны публикаций в СМИ, нет. Есть лишь краткие комментарии тем же голландским газетам, чего нельзя назвать полноценным описанием ситуации.

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В результате, украинская власть в лице генерального прокурора, Министерства иностранных дел и президента получат риск внутриполитической информационной атаки в виде:

1. Обвинения в предательстве интересов Украины вплоть до сговора с РФ.

2. Обвинения в халатности и бездеятельности.

Они будут вынуждены реагировать на информационные атаки, а не задавать тон обсуждению.

На внешнеполитической арене отсутствие коммуникации вызовет как минимум недоумение у дипломатов государств, чьи интересы затронуты в деле МН17. Недоумение у всех, за исключением, возможно РФ - в Москве обрадовались такой возможности начать очередную информационную атаку на Киев.

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Возникает вопрос: а что будет с рассмотрением дела - ведь первые слушания уже 9 марта. С этим все нормально. Украинские участники группы подписали все необходимые процессуальные документы.

Но, учитывая объем дела, могут быть объективные задержки в процессе предъявления новых обвинений. И остается только надеяться, что Украина оперативно назначит своих представителей, которые не менее оперативно успеют ознакомиться с результатами расследования.

Какой из этого вывод?

Отсутствие системной работы, нежелание увидеть последствия действий и нежелание оперативно организовывать коммуникацию по важным темам, становится причиной политических вызовов. В данном случае, под сомнение могут поставить как позицию Украины в деле МН-17, так и работу по реорганизации прокуратуры.

И то, и то - угроза политического характера. Лечится коммуникацией.