Реформатор, очередной популист или пророссийский кандидат. Кто будет после Зеленского

А задумывались ли вы о том, кто может стать президентом Украины после Владимира Зеленского? Помня о возможности украинского народа выбрать после Виктора Ющенко дважды сидевшего Виктора Януковича, я настороженно смотрю в будущее.

А теперь представьте, что завтра Зеленский скажет: "Я устал, я ухожу, я хотел сделать, меня не поняли." Или не скажет, но будет делать все то же, что и сейчас. А значит рейтинг у него будет таять, как снег на солнце, и его шансы переизбраться на второй срок будут не очень реальными.

Просто представьте. И кто после него?

Справка. Очередные выборы президента Украины должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года текущего президентского срока. То есть 31 марта 2024 года.

Давайте поговорим о реальных кандидатурах в президенты Украины, и о тех, кого украинский народ видит такими. Кого сегодня может предложить демократический проевропейский фланг?

И при этом подумайте о том, что гарантированно будут кандидаты-популисты, которые пообещают мир с Россией, газ по 1$ за тысячу кубов, заплаты по 2 000 евро, а коммунальные платежи по 100 гривень. И наш самый мудрый народ, который поверил в конец эпохи бедности и брехни, сделает свой выбор. Не важно, кто это будет, но угроза более чем реальна.

А есть еще Юрий Бойко, Виктор Медведчук и другие кандидаты из пророссийской когорты. И если волею какого-то неимоверного случая один из них победит, то это будет смертью для всех европейских векторов Украины и возвращение в орбиту влияния России. А заодно и гибель независимости Украины или еще одно восстание, поддержанное нашими олигархами, которые обоснованно бояться вхождения крупного российского капитала на рынок Украины при административной поддержке руководства страны.

Поэтому уже сейчас важно, кто будет после Зеленского. С какой повесткой? С кем сможет объединиться и кто будет в его команде? Это все очень важно.

Ведь следующие выборы будут противостоянием с Кремлем. Задумайтесь об этом.

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