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Реформатор, очередной популист или пророссийский кандидат. Кто будет после Зеленского

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Реформатор, очередной популист или пророссийский кандидат. Кто будет после Зеленского

общественно-политический деятель
06.12.2021, 19:01

Следующие выборы будут противостоянием с Кремлем. Кого сегодня может предложить демократический проевропейский фланг на пост президента Украины

А задумывались ли вы о том, кто может стать президентом Украины после Владимира Зеленского? Помня о возможности украинского народа выбрать после Виктора Ющенко дважды сидевшего Виктора Януковича, я настороженно смотрю в будущее. 

А теперь представьте, что завтра Зеленский скажет: "Я устал, я ухожу, я хотел сделать, меня не поняли." Или не скажет, но будет делать все то же, что и сейчас. А значит рейтинг у него будет таять, как снег на солнце, и его шансы переизбраться на второй срок будут не очень реальными. 

Просто представьте. И кто после него? 

Справка. Очередные выборы президента Украины должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года текущего президентского срока. То есть 31 марта 2024 года.

Давайте поговорим о реальных кандидатурах в президенты Украины, и о тех, кого украинский народ видит такими. Кого сегодня может предложить демократический проевропейский фланг? 

И при этом подумайте о том, что гарантированно будут кандидаты-популисты, которые пообещают мир с Россией, газ по 1$ за тысячу кубов, заплаты по 2 000 евро, а коммунальные платежи по 100 гривень. И наш самый мудрый народ, который поверил в конец эпохи бедности и брехни, сделает свой выбор. Не важно, кто это будет, но угроза более чем реальна.

А есть еще Юрий Бойко, Виктор Медведчук и другие кандидаты из пророссийской когорты. И если волею какого-то неимоверного случая один из них победит, то это будет смертью для всех европейских векторов Украины и возвращение в орбиту влияния России. А заодно и гибель независимости Украины или еще одно восстание, поддержанное нашими олигархами, которые обоснованно бояться вхождения крупного российского капитала на рынок Украины при административной поддержке руководства страны. 

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Поэтому уже сейчас важно, кто будет после Зеленского. С какой повесткой? С кем сможет объединиться и кто будет в его команде? Это все очень важно.

Ведь следующие выборы будут противостоянием с Кремлем. Задумайтесь об этом.

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Владимир Зеленский выборы кандидат виктор медведчук борислав береза выборы президента
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