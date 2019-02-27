Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.02.2019, 09:45

Решение КСУ - серьезный откат в антикоррупционной политике

Решение КСУ - серьезный откат в антикоррупционной политике
народный депутат

Народный депутат Виктор Чумак комментирует для LIGA.net решение Конституционного суда отменить статью УК о наказании за незаконное обогащение

Реклама
Реклама

Признание неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение - крайне серьезная имиджевая потеря для Украины и резкий откат в антикоррупционной политике. В том виде, в каком она есть сейчас, статья была принята 14 октября 2014 года вместе с принятием закона про НАБУ, а в 2015 году из нее были удалено упоминание о "специальной конфискации", потому что тогда этот институт так и не смогли запустить.

Норма и понятие презумпции вины политического или публичного деятеля или чиновника были фундаментом нового антикоррупционного законодательства. Они были приняты на основе рекомендаций и Конвенции ООН о борьбе с коррупцией, а также в соответствии с требованиями европейских партнеров Украины (включая МВФ) в рамках визовой либерализации (предоставления безвизового режима с ЕС для граждан Украины). Созданная на основе именно этой нормы институциональная функция контроля за предотвращением незаконного обогащения была возложена на Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), а функция уголовного расследования таких дела передана Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ).

Реклама

Уничтожение этой нормы приведет к полному отказу от имущественного контроля за публичными политическими деятелями и высокопоставленными чиновниками.

Удастся ли исправить тяжелую ситуацию, в которую ставит Украину такое решение КСУ? Конечно. Но только не при этом президенте и не при этом составе Верховной Рады.

Специально для LIGA.net

Все материалы автора
Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.
Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, антикоррупционная инфраструктура, антикоррупционная политика, напк, набу, национальное антикоррупционное бюро, Конституционный суд Украины, безвиз, уголовный кодекс, Национальное агентство по предотвращению коррупции
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
1,5 млн коров и яхта за $2 млн: что искали украинцы в интернете
Технологии 1,5 млн коров и яхта за $2 млн: что искали украинцы в интернете
Технологии
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 