Решение КСУ - серьезный откат в антикоррупционной политике

Признание неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение - крайне серьезная имиджевая потеря для Украины и резкий откат в антикоррупционной политике. В том виде, в каком она есть сейчас, статья была принята 14 октября 2014 года вместе с принятием закона про НАБУ, а в 2015 году из нее были удалено упоминание о "специальной конфискации", потому что тогда этот институт так и не смогли запустить.

Норма и понятие презумпции вины политического или публичного деятеля или чиновника были фундаментом нового антикоррупционного законодательства. Они были приняты на основе рекомендаций и Конвенции ООН о борьбе с коррупцией, а также в соответствии с требованиями европейских партнеров Украины (включая МВФ) в рамках визовой либерализации (предоставления безвизового режима с ЕС для граждан Украины). Созданная на основе именно этой нормы институциональная функция контроля за предотвращением незаконного обогащения была возложена на Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), а функция уголовного расследования таких дела передана Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ).

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Уничтожение этой нормы приведет к полному отказу от имущественного контроля за публичными политическими деятелями и высокопоставленными чиновниками.



Удастся ли исправить тяжелую ситуацию, в которую ставит Украину такое решение КСУ? Конечно. Но только не при этом президенте и не при этом составе Верховной Рады.



Специально для LIGA.net