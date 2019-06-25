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25.06.2019, 08:54

Решение ПАСЕ и другие несвежие разочарования

Решение ПАСЕ и другие несвежие разочарования
ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований

Как совместить то, что Украина движется к интеграции с ЕС, а члены ПАСЕ голосуют в интересах не Украины, а напавшей на нее России?

Тупиковость идей еврооптимистов стала очевидной еще примерно пять лет назад – когда стало понятно, что Соглашение об ассоциации  обозначило пределы нашей евроинтеграции на десятилетия. В этих условиях решение продолжать крутить эту пластинку вело к неизбежному разочарованию. Многие по этой дороге, тем не менее, пошли, и сегодня оказались без политического будущего - или в дебрях борьбы за округа или 5%.

И этим последним коварная ПАСЕ подбросила новую предвыборную задачку. Как теперь одной рукой кричать о том, какие беспринципные французы, голландцы, итальянцы, испанцы, немцы и далее по списку – подавляющее большинство; а другой – рассказывать о незыблемости курса Украины на европейскую интеграцию?

Пока мы не поставим в центр внешней политики два-три собственных, прагматичных и измеряемых, интереса, и не осознаем, - а лучше запишем в Конституции, - что членство в ЕС, НАТО или где-нибудь еще – это инструменты достижения цели, а не сама цель, танец на граблях будет продолжаться.

(Источник - блог автора)

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Теги: внешняя политика, решение ПАСЕ, евроинтеграция
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