Решение ПАСЕ и другие несвежие разочарования

Тупиковость идей еврооптимистов стала очевидной еще примерно пять лет назад – когда стало понятно, что Соглашение об ассоциации обозначило пределы нашей евроинтеграции на десятилетия. В этих условиях решение продолжать крутить эту пластинку вело к неизбежному разочарованию. Многие по этой дороге, тем не менее, пошли, и сегодня оказались без политического будущего - или в дебрях борьбы за округа или 5%.

И этим последним коварная ПАСЕ подбросила новую предвыборную задачку. Как теперь одной рукой кричать о том, какие беспринципные французы, голландцы, итальянцы, испанцы, немцы и далее по списку – подавляющее большинство; а другой – рассказывать о незыблемости курса Украины на европейскую интеграцию?

Пока мы не поставим в центр внешней политики два-три собственных, прагматичных и измеряемых, интереса, и не осознаем, - а лучше запишем в Конституции, - что членство в ЕС, НАТО или где-нибудь еще – это инструменты достижения цели, а не сама цель, танец на граблях будет продолжаться.

(Источник - блог автора)