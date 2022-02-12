"РФ может атаковать 16 февраля". Почему 16, и смогут ли танки дойти до Киева за 48 часов

Почему именно 16 февраля

По-моему, 16 февраля может быть скоординированной датой для двух военных учений: на севере, в Беларуси "Союзная решительность", и в Черном море кораблей и подразделений Черноморского флота РФ.

Именно 16-19 февраля в рамках сценария учений в Беларуси наземные подразделения могут выйти к границе Украины, а корабли в Черном море – начать ракетно-артиллерийские стрельбы по целям на суше.

Может ли это перерасти во вторжение?

Да, может.

Но в любом случае нужен повод, провокация "под чужим флагом", для его начала.

Поэтому следим "за руками".

Вся информационно-психологическая специальная операция Запада как раз и направлена на то, чтобы не дать такой повод организовать.

Но бьет нам по нервам. Надо перетерпеть.

Могут ли российские танки за 48 часов добраться до Киева

Да, могут, если их не останавливать.

Думаю, Украина стала второй в мире страной по наличию в войсках джавелинов, не для того, чтобы они лежали на складах во время угрозы нападения. Надеюсь, они уже в войсках на танкоопасных направлениях.

Как говорится: "нравится не нравится – джавелины справятся".

Верю в Вооруженные силы Украины и их сегодняшнее командование. Надеюсь, они выполнили или выполняют большинство мобилизационных распорядительных задач Плана обороны, и части и подразделения ВСУ встретят врага не в ППД и сами не потерпят больших потерь при возможных ударах.

5. Хотел бы видеть уверенным и спокойным и политическое руководство страны – особенно президента, который выступил бы перед нацией с пониманием степени угроз и адекватным на них реагированием.

Боюсь, что основную ставку россияне делают не на свою военную мощь, а на наши политические раздоры и не готовность сплотиться всем политикам во время опасности.

А вообще – держим спокойствие и чистим пулемет.

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