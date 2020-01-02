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02.01.2020, 14:17

Риторика кота Леопольда: послевкусие от поздравления Зеленского

Риторика кота Леопольда: послевкусие от поздравления Зеленского
эксперт UIF (Ukrainian Institute for the Future)

Пытаясь отойти от наследия совка, Зеленский попробовал поговорить о том, что нас объединяет, кто мы. Но загнал маятник в другое крайнее положение

Вторые сутки в сети активно обсуждают новый формат новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского. Одним тезисы "зашли", других откровенно насторожили, испугали и даже вызвали отторжение как формат подачи, так и некоторые из озвученных мыслей.

Стоит сразу отметить, что формат "выступления президента", напыщенный пафосный тон, красивые слова был заложен во времена СССР выступлениями первых секретарей ЦК КПСС.  Забавно, но, говоря о декоммунизации, сохранили не только структуру, но и основные тезисы посланий.

Естественно, от такого убожества необходимо было отходить. В конце концов, уже уходят в мир иной поколения, помнящие "Союз нерушимый". Тут выбор прост: либо дать формату умереть, либо изменить его до неузнаваемости. В частности - говорить о смыслах, озвучивать мысли, которые могут направить процессы в обществе. Зеленский попробовал отойти от формата и поговорить о том, что нас объединяет, "кто мы".

Но, стремясь отойти от махрового наследия совка, он загнал маятник в другое крайнее положение. Получилось, что были поздравления, от пафоса которых тошнило, сейчас они сменились другой крайностью, от которой становится не по себе.

Например, говоря о том, что объединяет, смешать в одну кучу вопросы качественных улиц, освещения, жизненных радостей и маркеров идентичности... Это несколько странно. Хорошие дороги, свет на улицах - это базовые функции государства. Это то, что должно быть по определению. И это то, что слабое украинское государство обеспечить не могло. Надо исправлять.

Но ставить целью "выход на базу", как минимум, странно.

По маркерам идентичности, названиям, не менее странно. О необходимости ответить на вопрос "кто мы и почему мы - не соседи" заговорил даже великий "интегратор" Лукашенко - дошло и до него.

Увы, но риторика кота Леопольда – "ребята, давайте жить дружно" - плохо подходит для сегодняшней ситуации. По крайней мере, без определения круга тех самых "ребят".

С другой стороны, такая постановка вопроса Зеленским не родилась вчера. Механическая работа по переименованию без работы со смыслами, должна была рано или поздно дать "откат". Причем, он уже начался в селе Андреевка на Львовщине, которую усилиями господина Вятровича "назвали по-старому" - Мармузовичами. Коммунизм не только в названии, он в том, как мы мыслим, каким образом принимаем решения. И тут вновь возвращаемся к смыслам.

И, наконец, выбор персоналий для финала ролика. Я с уважением отношусь к работникам разговорного жанра, но Украина - это не только комики из разных областей. Если мы говорим о смыслах, то стоит говорить о развитии, росте, достижениях человека. И тут, может менее "телевизионные" лица предпринимателей, молодых учёных, управленцев, общественных лидеров были бы более уместны. Такой подбор - про развитие. Комики - про посмеяться.

На этом перейдем к поздравлению лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, которое подконтрольные ему каналы дали в последние минуты 2019 года, пододвинув обращение президента на срок "после полуночи". Формат, в принципе, был выдержан в классике СССР - по крайней мере, дополнение тезисов выступления Петра Алексеевича отрывками из выступления Леонида Ильича 1970 года не выглядит дико - они говорили одно и то же почти что одинаковыми словами.

Но кроме самого выступления, было время показа. Это заставило меня вспомнить впечатления 2019 года, когда канал 1+1 решил аналогичным образом "поиграть" с выступлениями. Выглядело тогда это, на мой взгляд, гадко. Гадко выглядела и "ответка" в 2020 году. Вопрос не в персоналиях, вопрос в том, что президент - это институт государственной власти. Президент - должность, которая "не имеет" фамилии.

Я просто приведу отрывок из собственного поста от 1 января 2019 года, который так активно лайкали сторонники ПАП. Даже не буду менять фамилий... "Господа, возможно, я ошибаюсь, но нельзя стебаться с этого, передвигать ролик по сетке так, чтобы его появление было абсурдным. Таким образом, вы поливаете дерьмом не конкретную личность, но один из институтов государственной власти, либо, в случае с гимном, один из символов государственности. Я понимаю, что авторитет государственных институтов, втоптанный в грязь - во многом заслуга и лиц, которые сегодня находятся при власти.

Проблема в том, что пытаясь "стебануть" президента Порошенко (сегодня можно заменить на Зеленский), стебём просто институт президента. И в таком случае, когда саму функцию утопили в д***ме, все равно кто, какая личность названная "пророком" займет кресло, возьмет булаву - она с первого дня окажется облита дурно пахнущей субстанцией, потому что сама так же участвовала процессе уничтожения авторитета государственных институтов.

Нельзя любить страну, но ненавидеть государство. Нельзя просто так топить в нечистотах авторитет государственных институтов, пытаясь несколько уменьшить рейтинг твоего политического оппонента. Последнее, абсурдно хотя бы потому, что ты как политик борешься за контроль над этими же институтами и фактически топишь в нечистотах своё (возможно) будущее место, свою будущую функцию в стране".

Поэтому, как формату, так и по атмосфере хейтерства сторонников, обращение Порошенко так же не зашло идейным противникам.

Получилась забавная ситуация: два основных оппонента играли на свою аудиторию, допуская сознательно или нет крайне резкое не восприятие в среде оппонентов. В среде своих сторонников они были успешны. Оппонентов взбесили. Странно, поскольку и тот и тот говорили о единстве и попытках найти пути к общему пониманию, общим действиям, общей политике. Де-факто, сыграли на углубление не восприятия.

Почему? Потому что единства в крайностях не существует. Единство - в балансе. Это значит не следить за пиками подъёма маятника, а пытаться найти зону стабильности. Как-то так. 

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: поздравление Зеленского в Новым годом, нация, национальная идентичность
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