Роман Протасевич – заложник режима Лукашенко. Его "признания" не стоит анализировать

Ни одно слово, сказанное политическими заключенными своим палачам, не может считаться правдой, и их нельзя осуждать за любые "признания". Все это является следствием пыток и признаком того, что человек не полностью сломан и до сих пор борется за свою жизнь.

Один белорусский государственный телеканал показал "признание" арестованного соучредителя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала Беларуси NEXTA Романа Протасевича. Оценки его слов и размышлений сразу же появились в социальных сетях, что может означать тот факт, что он называл определенные имена, будто " сдавая "людей. Эти оценки и мнения разные, но их объединяет одно – их пишут люди, которые находятся на свободе.

Этим людям тоже нелегко, и, возможно, некоторые из них также скоро окажутся за решеткой, но су них прямо сейчас есть определенный контроль над своей жизнью. Они могут выбрать, насколько можно участвовать в политических процессах, они могут спать в полной темноте, читать новости перед сном и, если нужно, уехать от существующего или возможного преследования за границу.

Читайте также

Роман Протасевич находится в СИЗО после того, как для его задержания власти Беларуси фактически совершила акт государственного терроризма, принудив к посадке транзитный пассажирский самолет. Сейчас он находится под полным контролем сил безопасности, и то, что он говорит на камеру, является исключительно следствием пыток и угроз. И сам по себе процесс "убеждения" в показаниях также является пыткой. И если человека пытают, его нельзя осудить за любые слова или действия. Его задача – выжить с наименьшими потерями, и неприлично пытаться переложить ответственность за нашу безопасность на него.

За последние месяцы мы смогли увидеть десятки, если не сотни таких признаний на камеру. Люди обоих полов, всех возрастов и с разным уровнем физической подготовки и психологической устойчивости покаялись в своей политической деятельности. Пропаганда не пренебрегала тем, чтобы показывать признание избитых и окровавленных людей – для пропагандистов такие "показания" считаются приемлемым. Были "признания" анархиста Николая Дидка, бизнесмена Николая Автуховича, политолога Александра Федуты и многих других политзаключенных.

Читайте также

Но если у человека есть хоть немного сопереживания и понимания того, что буквально выбитые показания нельзя воспринимать серьезно, тогда не будет желания детально анализировать содержание таких демонстративных пыток на камеру. И тем более судить о моральных качествах человека, которого пытают в СИЗО.

И очень важно понять: то, что демонстрируется на государственном телевидении, нельзя назвать "интервью с Романом Протасевичем". Он – не гость съемочной группы, не приглашенный эксперт и не герой интервью. Он – заложник, у которого все еще есть хоть какое-то желание попробовать спасти свою жизнь.

И если необходимо проанализировать содержание его "показаний", то только с точки зрения того, что позволит оценить тяжесть пыток, через которые ему приходится проходить. И эта перспектива может быть вполне очевидной: чем громче делаются признание, тем страшнее пытки переживает человек.

Очевидно также, что тот же Протасевич не является наивным юношей, который считает, что если он будет сотрудничать со следствием, то получит определенные преимущества, например, сокращение будущего срока. Он просто пытается выжить сам и, возможно, спасти жизнь своей девушки, которуя буквально взяли в заложницы.

Он, со своей стороны, делает все, что может. Наша задача – сделать все, что можем мы.

Специально для Белорусской редакции Радио Свобода

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.