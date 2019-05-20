Роспуск Рады: президентский гамбит и парламентский цугцванг

Політикум наближається до точки неповернення. З великою ймовірністю, в країні все ж відбудуться дострокові вибори. З юридичної точки зору, ситуація складна і неоднозначна. Враховуючи недосконалість законодавства кожна із сторін впевнена у своїй правоті, тож в найближчий тиждень слід очікувати вкрай різких заяв та навіть зустрічних судових позовів.

Для Володимира Зеленського питання дочасних перевиборів доволі важливе, як з точки зору збереження лояльного електорату, так і в іміджевому плані. Маючи феноменальну підтримку населення, Зеленський може конвертувати лояльність електорату у реальні зміни, яких потребує держава (податок на виведений капітал, земельна реформа, питання депутатської недоторканості). Однак може і доволі легко та швидко втратити підтримку виборців. Президент Зеленський та його команда розуміють що зміни, про які вони говорили доволі активно у передвиборчій програмі, неможливі без контролю над Верховною Радою. Час грає проти Зеленського.

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В той же час частина парламенту категорично чіпляється за можливість відбути повну каденцію. Чому це відбувається? Основний мотив – необхідність отримати додатковий час для того, щоб підготуватися до виборів у жовтні. В першу чергу, це стосується партій, що позиціонували себе як реформаторські, але які так і не змогли продемонструвати результат, який влаштовує виборців.

Остання соціологія демонструє, що популісти-реформатори не проходять в наступну Верховну Раду у разі виборів в найближчий період. Тому затягування часу – це питання політичного виживання для партій, що пройшли в парламент на хвилі революційних змін. Цугцванг – це положення, коли будь-який хід гравця веде до погіршення його позиції. Саме в такій ситуації знаходяться депутати (та фракції), що намагаються переконати суспільство в бажанні впроваджувати із новим президентом реформаторські зміни.

В цій політичній боротьбі більшість політиків зовсім забули, що вони не сферичне явище у вакуумі, а що вони представляють інтереси громадян.

Наскільки українці готові до змін парламенту? Попри відсутність діалогу між парламентаріями та виборцями, українці свій вибір вже чітко сформулювали і він зрозумілий. Верховна Рада має рекордну низьку підтримку в районі 8%, в той же час новий політик отримав рекордні 73% підтримки. Тож українці не те що схвалюють, а вимагають максимально швидкої зміни українського політикуму. Заміни досвідчених на молодих, яким делегують свою довіру.

Я розглядаю можливість дострокових виборів до Верховної Ради як шанс для українського політикуму доволі кардинально оновитися адже:



Обмеженні строки будуть підвищувати політичну конкуренцію. Конкуренція – це двигун не тільки економіки, а й суспільно-політичних змін. У разі дострокових виборів часу для політичних маневрів не залишається. Немає можливості домовлятися, проводити довгі перемовини, створювати сітки підкупу виборців тощо. В політичному полі з’явилися суспільно-політичні ініціативи із ліберальними поглядами та новими людьми. Переважно, це мотивовані сучасні молоді лідери, у яких відсутній політичній досвід, однак є багато досягнень в бізнесі, соціальних сферах, громадській позиції тощо. Українці, приголомшені перемогою Зеленського, продемонстрували бажання міняти досвідчених, однак малоефективних, на молодих та без корумпованого досвіду.

Найбільша загроза для нових політичних рухів виходить саме від лідерів цих структур. «Два українці – три гетьмани» є ключовою загрозою. Занадто амбіційні лідери доволі часто топлять перспективні проекти. Перемога нових політиків можлива тільки внаслідок об’єднання зусиль різних політичних рухів із однаковою ідеологією. Вміння знаходити компроміси надає можливості рухатися вперед.

Тож питання перевиборів виходить за межами юридично-правових можливостей новообраного президента та Верховної Ради, а є питанням гострого соціального запиту на кардинальні зміни в українській політиці. Політики, що цього не розуміють, будуть тільки поглиблювати розкол між українцями та депутатами, які втратили довіру.