Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.02.2020, 12:13

России не удается поглотить Беларусь. Это в интересах Украины

России не удается поглотить Беларусь. Это в интересах Украины
журналист

Путин продолжит давить на президента Беларуси. Лукашенко, в свою очередь, будет делать любые шаги, чтобы отбиться и сохранить власть (укр.)

Спеціально для Радіо Свобода

Президент Білорусі Олександр Лукашенко покинув Росію без будь-яких заяв, не став розмовляти з журналістами і президент Росії Володимир Путін. А заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак, який тепер займається не тільки українським, а й білоруським напрямком в оточенні російського президента, зміг сказати лише, що консультації триватимуть.

Втім, зовсім незрозуміло, про що тепер розмовляти Путіну і Лукашенку, про що домовлятися урядам двох країн. Запропонована Росією формула, абсолютно прозора і не дуже відрізняється від пропозицій, які Путін робить керівникам інших колишніх радянських республік – допомога (або в українському випадку припинення війни) в обмін на відмову від суверенітету. Лукашенко про це і чути не бажає – а Путін не хоче продовжувати постачання нафти за цінами, які влаштовують білоруського президента.

Несподіваний для Москви крок

Нова зустріч тільки підтвердила, що на Лукашенка продовжуватимуть чинити тиск. А він буде робити будь-які кроки, щоб відбитися і зберегти свою владу. Найбільш несподіваний і подразливий для Москви крок – це запрошення, яке було відправлено державному секретарю США Майку Помпео.

Читайте також - Послання Путіна: узурпації влади і підготовка до великої війни

Керівник Держдепартаменту США не так давно відвідав Мінськ і заявив про підтримку білоруського суверенітету і готовність розвивати економічні відносини. Навіть у Кремлі було ясно, що після зустрічі з Помпео, Лукашенко навряд чи приїде підписувати капітуляцію. Тому те, що для Лукашенка було "моментом істини", для Путіна виявилося нудним ритуалом. Навіть в грі в хокей було більше змісту, ніж у президентських переговорах.

Путіну не вдалося оновити союзну державу Росії і Білорусі

У російських медіа вже визнають, що модель примусу до любові виявилася непродуктивною. Путіну не вдалося оживити союзну державу Росії і Білорусі. При цьому соціологи в самій Білорусі зафіксували серйозний спад традиційних для цієї країни проросійських настроїв.

Якщо ще наприкінці 2017 року 64 відсотки білорусів вважало, що Білорусі буде краще в союзі з Росією, ніж в ЄС (прихильників ЄС було всього 20 відсотків), так сьогодні прихильників союзу з Росією 40 відсотків, а прихильників ЄС – вже 32.

Читайте також - "Путін" замість Путіна

Причому, кількість прихильників союзу з Росією зменшилася на 15% всього за п'ять місяців. І це – не тільки результат зсуву в суспільних настроях, а й результат того, що білоруські медіа перестали запевняти своїх глядачів у тому, що в Росії набагато краще, ніж в сусідніх країнах Європи. Виявилося, що навіть невелике зниження рівня дезінформації призводить до значних змін у суспільстві.

А це означає, що провал російсько-білоруської інтеграції може призвести не тільки до того, що Білорусь зараз збережеться як держава, а й до того, що в майбутньому вона зможе стати демократичною європейською країною і прагнути до інтеграції в ЄС так, як до цього прагне Україна. Очевидно, що це не в путінських інтересах. Однак в українських.

Еще по теме
Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: Майкл Помпео, владимир путин, беларусь, александр лукашенко, суверенитет беларуси, переговоры Путин-Лукашенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Telegram. Как устроена анонимная империя Павла Дурова
Политика Telegram. Как устроена анонимная империя Павла Дурова
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Вырубка, дороги, ремонт. На чем воруют в громадах Украины: три графика
Вырубка, дороги, ремонт. На чем воруют в громадах Украины: три графика
 