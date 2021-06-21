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Россия предала Армению. Почему армяне на выборах не поддержали "российский вектор"

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Россия предала Армению. Почему армяне на выборах не поддержали "российский вектор"

руководитель общественно-политической редакции LIGA.net
21.06.2021, 18:16

В Армении на выборах триумфально победила партия Пашиняна. Эта победа в интересах Украины

В Армении прошли досрочные парламентские выборы. Больше 50% берет партия и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Гражданский договор. Очень интересный кейс. Сразу после Карабаха настроения были другими. Но Пашинян смог правильно построить коммуникации и вел себя достойно.

Ставка Москвы была на два откровенно пророссийских проекта – бывших президентов Роберта Кочаряна (20%) и Сержа Саргсяна (5%). Все российские пропагандисты пели им дифирамбы и прогнозировали великую победу. Связывали с ними все свои надежды на "российский внешнеполитический вектор Армении". А Кочарян и Саргсян даже не пытались скрывать своей ориентации на Кремль.

Но победил Пашинян. Победил разгромно для всех пророссийских проектов. И для Украины победа именно Пашиняна – лучший вариант из возможных альтернатив. 

Пашинян сохранит злость на Россию за предательство со стороны военного блока ОДКБ, который не пришел на помощь.

Конечно, Армения не сможет избавиться от влияния России. Оно слишком велико. Но такой результат лучше, чем победа откровенных ставленников Кремля, которые критиковали Пашиняна, что тот не уважает президента РФ Владимира Путина и требовали сдать Армению московским гопникам.

Своим предательством армян в Карабахе Путин хотел наказать Армению за революцию, убрать идеологического противника и получить всю Армению в свое распоряжение в результате выборов, где хотел с позором сбросить Пашиняна. И провалился. Армяне снова выбрали его врага.

В целом, политическая ставка на выборах "за Путина" в Армении не сработала. 

Армяне не простили Россию и не простят. Это очень хорошо.

Эта злость – фундамент на будущее. А Пашинян – символ этой злости на русских предателей.

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армения Москва владимир путин никола пашинян выборы в армении
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